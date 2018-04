David Soria: "Llevo tres meses trabajando para la oportunidad que tuve"

Google Plus

Todavía sigue dejando huella la sorprendente titularidad de David Soria en el partido del pasado martes en Champions League contra el Bayern Múnich. El entrenador Montella apostó por él en uno de los partidos más importantes de la reciente historia del Sevilla para ser el guardameta del equipo y éste respondió con un partido serio.

''El partido de Balaídos es la primera final en liga''

Tras la resaca europea, Soria habló a los medios de comunicación en un evento del club del programa Sácale + Partido al Cole confesando cómo se sintió cuando el míster italiano le comentó que iba a contar con él para el encuentro: "Me pilló un poco de sorpresa, llevo tres meses trabajando para tener la oportunidad que tuve. Me lo dijo el día antes, me preguntó si estaba preparado y evidentemente dije que sí. Disfruté del partido a nivel individual".

A pesar de la grata sorpresa, el joven portero madrileño sigue con los pies en el suelo: "Jugar de titular en cualquier partido de la temporada es importante, pero al final es un plus pensando en la temporada que viene. Si el míster decide darme continuidad, tengo que aprovecharla y demostrarle que puedo dar con una continuidad larga. Antes de que hablara conmigo trabajé mucho intentando convencer al míster para que me dé la oportunidad, después de la oportunidad tengo que trabajar aún más, no puedes bajar la guardia porque estés jugando".

El cancerbero reconoce que el equipo sólo piensa en el Celta y se quieren centrar en la liga para jugar competición europea la temporada que viene: "En liga tenemos que asentar la cabeza como sea sabiendo que la Champions ya está aparcada. Ahora viene la primera final que tenemos en Balaídos y luego la de Villarreal".

También habló sobre su competencia en la portería refiriéndose a Sergio Rico que es buen compañero de equipo: "Él y yo tenemos una relación muy buena y muy profesional, no hablamos de quién juega ni quién deja de jugar, la relación es muy buena y muy respetuosa".

Para finalizar, Soria habló del partido ante el Bayern lamentándose del resultado pero dice ser optimista de cara al encuentro en el Allianz Arena: "Hicimos un buen partido, con un desgaste físico muy grande, porque es un equipo bastante fuerte, y se decidió por la mala suerte en las ocasiones que encajamos. Pero creemos en la remontada y vamos a tener nuestras opciones. Es un partido para tener paciencia y ser contundente en las dos áreas. Si lo somos tendremos muchas opciones de pasar".