Ricochet debuta en NXT

Anoche el programa de NXT tuvo el aliciente de la final del torneo Dusty Rhodes Tag Team Classic durante su programa, el cual tuvo lugar de nuevo en la Full Sail University en Orlando, Florida. Tras un breve repaso a la cartelera del programa dio comienzo el show de la marca amarilla.

The Authors of Pain (Akam y Rezar) vs. Roderick Strong y Pete Dunne

Authors of Pain empezaron dominando imponiendo su fuerza física sobre sus dos rivales. Pese a que Strong le dio el relevo a Dunne, este no pudo hacer nada durante bastante tiempo. Dunne pudo sorprender a sus rivales para dar el relevo a un Strong extra motivado que hizo el hot tag y cambió las tornas al combate. Strong buscó la cuenta tras un Olympic Slam, pero solo llegó a dos. Tras unos momentos en los que Strong y Dunne dominaron, Authors of Pain se rehicieron. Los dos equipos intercambiaron grandes movimientos ante los gritos del público de NXT. The Undisputed Era aparecieron de la nada y atacaron a los dos equipos, provocando que los dos equipos quedasen descalificados y el combate sin ganador, al igual que el torneo.

WWE.com

William Regal apareció para anunciar que los campeones defenderán los títulos en una triple amenaza debido a su ataque.

Kairi Sane vs. Vanessa Borne

Borne fue la encargada de dar el primer golpe del combate. Sen buscó la victoria rápida con varios Roll Up, sin embargo, el control siguió siendo de su rival. Con una Spear, Sane pudo dar la vuelta al combate, la japonesa aplicó varias llaves antes de aplicar su típico Insane Elbow y conseguir la victoria.

Victoria: Kairi Sane por cuenta de tres.

The Undisputed Era se encararon con William Regal debido al combate que les había anunciado para defender el título de la división por parejas. Cole enfatizó en que tiene dos combates en una misma noche, a lo que Regal le dijo que puede dejar el combate individual para centrarse en el de parejas si quiere, pero Cole no contestó.

Tras repasar las rivalidades del cinturón de NXT y del cinturón femenino de la marca amarilla se llegó al main event de la noche que enfrento a Lars Sullivan y a Killian Dain.

Lars Sullivan vs. Killian Dain

Ninguno de los dos pudo imponer su fuerza en los compases iniciales y la pelea pasó al ringside donde Sullivan empezó a dominar. De vuelta al ring Dani soportó un par de golpes antes de aplicar un Senton. Sullivan invirtió un ataque de su rival para poner algo de igualdad en el combate. Los dos luchadores pelearon en la cima de la tercera cuerda hasta que cayeron al ringside. Velveteen Dream apareció y se subió al ring con intención de lanzarse al ringside, pero fue frenado por la entrada de Adam Cole y EC 3. Sulliavan y Dain subieron al ring y se encararon con sus rivales, pero una música frenó todo. Ricochet apareció por la rampa y se subió al ring quedándose en el medio rodeado por sus rivales, de esta forma realizó su debut en la marca amarilla.