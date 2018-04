Carlos Sainz: "Estoy con ganas. Sakhir es un circuito divertido"

Google Plus

Carlos Sainz llega a Baréin con las pilas recargadas tras haber conseguido el primer punto del año en Melbourne. Los problemas físicos le impidieron dar el 100% durante el Gran Premio en Albert Park, pero espera que no se repitan. Sainz llega a un circuito en el que no ha sido muy afortunado en su etapa en la Fórmula 1, ya que no ha acabado ninguno de los 3 grandes premios que ha disputado en el Circuito de Sakhir.

"Con más DRS, habrá muchos adelantamientos"

Al madrileño no le preocupa su historial en Baréin, y está dispuesto a luchar en un circuito que le gusta: “Son coincidencias y números, así que creo que acabaré como siempre si todo va bien. Estoy con ganas, porque es un circuito divertido, y el domingo, con más DRS, habrá muchos adelantamientos. Si sumas todo eso, es una cita divertida y exigente para los coches sobre todo porque hay mucha frenada difícil, y porque es complicado refrigerar motor, ruedas y frenos. Por eso pasan cosas los domingos”, ha contado Sainz.

En Renault tienen un objetivo claro y por el que trabajan cada día. De momento, es de los coches que más ha evolucionado esta temporada y para seguir haciéndolo no pierden de vista a los otros dos equipos que montan sus unidades: “Estamos pendientes de los otros dos equipos Renault. Tienes el mismo motor, por lo que si son más rápidos en recta es porque tienen menos resistencia al aire y si lo son en las curvas, es que tienen más carga aerodinámica. Así que los tenemos como referencia y aprendemos mucho de ello cada carrera”, ha contado a Motorsport.com.

Sainz con el Renault durante el GP de Australia. Fuente: Getty Images

A Sainz le han preguntado por el parecido del Haas de esta temporada con el Ferrari de 2017, algo de lo que se lleva hablando tras el buen rendimiento que mostraron los americanos en el pasado Gran Premio: “Si el coche está conforme al reglamento, nada que decir a ganarles con nuestras armas”, ha contestado el madrileño en el diario Marca. Haas es, junto con McLaren, el principal rival de los franceses y de Sainz en esta primera parte de la temporada, ya que tienen un rendimiento muy parecido.

"Me extraña que se hable ahora del motor Mercedes"

Lo que ha sorprendido a Sainz es que de repente se hable tanto del “modo fiesta” del motor Mercedes, cuando lleva funcionando igual desde hace 4 años: “Lo que me extraña es que se hable ahora del motor Mercedes, que desde hace cuatro años está funcionando así y no sólo en el equipo oficial, sino en los clientes. Yo en Toro Rosso lo sufría con Williams los sábados. Por eso nosotros perdemos menos en carrera respecto a ellos que los sábados, aunque su motor sigue siendo muy bueno”, ha explicado el español.