David Simón cree en la salvación: "Todavía estamos a tiempo"

David Simón habló en Territorio UD sobre su situación y la del equipo. Desde la llegada de Paco Jémez ha ido perdiendo protagonismo poco a poco. Jugó los primeros partidos, entre ellos ante el Atlético de Madrid o Valencia y luego desapareció de las convocatorias. En siete jornadas consecutivas permaneció en la grada. Contra el Deportivo de La Coruña volvió a contar con minutos

El lateral no entiende el por qué de la situación y que esperaba tener más minutos. “No he cometido fallos tan graves como para estar siete partidos fuera. En los últimos partidos que jugué los compañeros e incluso gente del cuerpo técnico se me acercaron para felicitarme”, confesó. A pesar de ello, afirmó que son decisiones que toma el técnico y las respeta.

“Salí unos 45 minutos ante el Valencia y le di otra cosa a la segunda parte del equipo. El centro que luego fue penalti fue mío. Después jugué en el Wanda donde hice para mí un buen partido. Y a raíz de ahí sin jugar. Es difícil, duro mentalmente”, explicó el canterano.

Además, el dos de la UD Las Palmas subrayó que le encantaría tener la continuidad que tienen otros jugadores. “No voy a bajar los brazos. Yo nunca me rindo. El otro día entré media hora (en Riazor) y cumplí bien. Cuando salgo al campo, me puede salir mal o peor, pero lo doy todo. Yo ya he demostrado que puedo jugar aquí, no tengo que demostrar nada”.

También habló sobre el cuerpo técnico: “Han dicho muchas verdades que nos han servido para sacar una buena actitud. Ha habido un cambio de actitud. Todavía nos falta coger esa confianza en el juego. Para salvarnos tenemos que hacer un poquito más”.

"Vamos a sacar el objetivo"

Tras la última derrota contra el Real Madrid y a vísperas de la final ante el Levante, David Simón no ve nada más que no sea la permanencia. “Creo que hay bastantes posibilidades de salvarnos. No podemos caer en el pesimismo. Tenemos que tener ilusión. Y la ilusión viene haciendo la unión entre todos, olvidándonos de lo que ha pasado de aquí para atrás. Y a partir de ahí, juegue quien juegue y esté quien esté, sacar esto adelante. Siendo optimista creo y confío que podemos y vamos a sacar el objetivo. Todavía estamos a tiempo”, concluyó.