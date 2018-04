Moyá: "No estoy arrepentido de haber fichado por la Real"

La Real Sociedad ha vuelto esta mañana al trabajo en Zubieta para seguir preparando la visita que enfrentará al Girona este domingo a las 18:30 horas. Los txuri-urdin se han ejercitado a puerta cerrada menos Gerónimo Rulli que sigue tocado por aquella torcedura de ligamentos de la rodilla que sufrió en Salzburg. La noticia positiva de la mañana es que Odriozola, Bautista y Canales tienen muchas posibilidades de llegar al partido del domingo, este último el que más al haber entrenado completamente con el grupo. Al contrario, Carlos Martínez y Xabi Prieto han saltado al campo, aunque son pocas las posibilidades de que estén al 100% para la jornada 31.

Tras el entrenamiento, Miguel Ángel Moyá ha asegurado que no se arrepiente de haber fichado por la Real, pese a que los resultados no hayan sido los mejores. “Más allá de lo que pase y teniendo en cuenta la situación de la Real, en la que el club y la afición no desearía estar, podría ir mucho peor. Hay que vivir la realidad y no estoy arrepentido de haber dado este paso y de haber cambiado porque en los cambios están los retos, y en los retos está el disfrutar. En ese sentido estoy supercontento”, ha asegurado.

El balear ha comentado los objetivos que Imanol Alguacil, el nuevo entrenador, les ha propuesto para los siguientes partidos ligueros en los que la Real se sitúa en tierra de nadie en la clasificación, preocupándose más por los puestos de abajo que por los europeos. “Imanol nos ha insistido en el hecho de que son ochos los partidos donde no nos podemos dejar llevar, tenemos que conseguir el máximo de puntos posibles, de acabar con buenas sensaciones y de intentar luchar por quedar lo más arriba posible, para ello vamos a seguir entrenando duro. De momento nos llevamos un buen resultado en el primer partido de Imanol y esperamos que nos acompañen”, ha aclarado.

El Girona, un hueso duro

La temporada del Girona no esta pasando desapercibida para nadie, ni para Moyá quién cree que puede ser uno de los partidos más difíciles de lo que resta de temporada. “Después de mas de dos tercios de la temporada, no me sorprende en absoluto, es un equipo que se merece mis respetos. La primera jornada de esta temporada la disputamos con el Atlético de Madrid en Girona y ahí si que nos sorprendieron con un 2-0 en diez minutos. Ahí se empezó a cocer el equipo de Machín, un equipo ordenado, organizado y que sabe explotar sus virtudes al máximo”, ha señalado.