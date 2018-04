Bernie Ecclestone: "Necesitamos urgentemente carreras emocionantes"

Google Plus

Cada vez que Bernie Ecclestone da declaraciones no deja títere con cabeza. El ex CEO de la Fórmula 1 cree que introducir los motores híbridos fue un error porque llevó al domino absoluto de Mercedes, algo que no ha sido bueno para la categoría. Ecclesonte también se ha acordado del director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, y ha dejado claro que es un hombre ambicioso que le quería echar en su momento y que tiene las mismas intenciones con Chase Carey.

"Mercedes gana demasiado"

Ecclestone ha reconocido que admira a Mercedes, pero que habría sido mejor para ellos y el deporte que hubieran vendido sus motores a equipos igual de competitivos que ellos: “Soy un gran admirador de Mercedes y siento un gran respeto por su rendimiento, pero ellos ganan demasiado. Si habrían vendido o alquilado su motor a un equipo como Red Bull, tendríamos carreras mejores y más emocionantes y tal vez otros campeones mundiales. No hubiéramos tenido este dominio total, que en mi opinión también sería mejor para Mercedes”, ha contado al diario alemán Die Welt.

Ecclestone con Carey y Horner en el GP de Baréin de 2017. Fuente: Getty Images

El magnate inglés ha aconsejado a Liberty Media que prohíba el famoso “party mode” de Mercedes, ya que sino todo es todavía aún más predecible: “Deben lograr una cierta igualdad de oportunidades entre los equipos en lo que respecta a los motores. Los fabricantes deben entender que es necesario hacer el deporte más atractivo. El público no debe saber quién gana incluso antes de la carrera porque uno o dos motores son mucho mejores”, ha explicado el inglés.

"Liberty tiene los mismos contratos que yo tenía"

Además, Ecclestone ha recordado que Liberty Media todavía no ha hecho la revolución que tanto anunciaban, ya que siguen teniendo los mismos contratos que en su época: “Todo lo que sé es que Liberty Media ahora tiene los mismos contratos que yo tenía. No ha cambiado mucho en las regulaciones técnicas y deportivas. Es sorprendente que el mayor problema que tenemos ahora es que necesitamos urgentemente carreras emocionantes”, ha contado el inglés.

La incompatibilidad de Ecclestone y Ross

Bernie Ecclesonte también ha hablado del ahora director deportivo del Gran Circo. Ross Brawn dio recientemente unas declaraciones en las que contaba que no podría trabajar junto a Ecclestone porque tiene formas muy diferentes de hacer las cosas. Ecclestone ha contado que Ross quería que él se marchará de la F1 no le extrañaría que quisiera hacer lo mismo con Carey: “Hay rumores de que Ross quería que me fuera. Si eso es así, entonces está contento ahora, pero estará igual de feliz el día que se libre de Chase Carey”, ha comentado el inglés.

Además, Ecclesonte cree que si llegara haber una batalla por el poder de la Fórmula 1 la ganaría Brawn sin ninguna duda: “Ganaría Ross. Chase no quiere vivir en Inglaterra y pasa lo mismo con Sean. Son estadounidenses con una actitud diferente ante la vida”, ha comentado Ecclestone. De momento, la Fórmula 1 sigue teniendo su sede en Londres, pero al ser dos de los tres jefes estadounidenses podría haber cambios, aunque no se han escuchando rumores al respecto.

Aunque, en el hipotético caso de que la Fórmula 1 trasladará su sede a Estados Unidos, Ecclestone cree que Ross no se movería del Reino Unido: “Ross quiere vivir en Inglaterra, el Silicon Valley de la Fórmula 1. Pero ya que creo que quieren traslada la FOM a Estados Unidos, Ross seguirá administrando la Fórmula 1 en Inglaterra. Ross no volvió de la jubilación para servir a dos estadounidenses”, ha finalizado Ecclestone.