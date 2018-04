Previa Mónaco - Nantes: clasificación en puerta

Google Plus

La Ligue 1 continúa su curso, aproximándose ya al final de la temporada, definiéndose las clasificaciones a los torneos europeos, los descensos y demás alicientes para cada equipo. Para muchos jugadores, esta etapa final de la competencia francesa significa la última posibilidad de mostrarse de cara al Mundial de Rusia 2018, por lo que querrán demostrar su nivel y formar parte de las listas de las Selecciones Nacionales.

Uno de estos equipos con jugadores pensando en ambas competencias es el Mónaco. Los del Principado ya no luchan por el título, puesto que sería muy difícil que se le escape el campeonato al Paris Saint Germain, pero aún les queda conformarse con lo que será un duro duelo hasta el final por el segundo lugar, que otorga la clasificación directa a la próxima UEFA Champions League.

Los dirigidos por Leonardo Jardim aventajan al Olympique Marsella por cinco unidades, diferencia que aún no es definitiva, teniendo en cuenta que restan siete partidos por jugarse, en los que el equipo del Principado tendrá que enfrentar al Nantes, visitar ni más ni menos que al PSG, luego EA Guingamp, Amiens, Caen, Saint-Etienne y, por último, Troyes. Ya no quedan duelos directos con sus competidores, por lo que los de Jardim tendrán que demostrar su máximo potencial en estas últimas siete jornadas.

En busca de la Champions League

La plantilla del Mónaco sabía que, con la enorme inversión que realizó Paris Saint Germain para contar con Neymar y Kylian Mbappé, iba a ser muy difícil competir con la escuadra de Unai Emery, pero aun así intentaron presentar batalla, aunque no lo lograron. Ahora, la clasificación directa a la próxima edición de la UEFA Champions League es el objetivo prioritario para los dirigidos por Leonardo Jardim.

Adama Traoré no podrá formar parte de este partido debido a un tirón en su músculo aductor. El hermano de Hamari Traoré, futbolista del Stade Rennais, no tiene fecha de regreso, pero de no mediar una lesión más grave, podría regresar al menos para el duelo frente al Paris Saint Germain.

Diego Benaglio aún se recupera de su lesión en la rodilla, sufrida el pasado 23 de marzo, al igual que Joao Moutinho, aunque seguramente la baja más sensible para el equipo de Jardim será la de Keita Baldé, quien por una lesión muscular está casi descartado para este encuentro.

Discreta temporada que asegura la permanencia

Si bien muchos se ilusionaron con que Claudio Ranieri pudiera hacer de Nantes su Leicester francés, lo cierto es que el entrenador no estuvo ni cerca de repetir la hazaña que logró en la Premier League con los 'Foxes'.

Ubicados en la décima posición, los de Ranieri no clasificaron a ninguna copa internacional, pero no es un mal desempeño para un equipo modesto cuyo principal objetivo ha sido permanecer otra temporada en la Ligue 1.

Para intentar dar el golpe de gracia y vencer al Mónaco, el entrenador italiano tendrá solamente una baja, Kalifa Coulibaly, quien sufrió un tirón en su músculo aductor y será reservado por precaución.

Historial

109 enfrentamientos marca el historial entre estos dos equipos, con 46 triunfos para Mónaco y 32 para Nantes. 31 partidos finalizaron en empate.

El pasado 29 de noviembre fue el último encuentro, el cual fue victoria por 1-0 para el Nantes, en su casa, gracias al gol en último minuto de Lucas Lima.

La palabra de los entrenadores

Leonardo Jardim declaró que "es importante mantener nuestra ventaja porque el final de temporada siempre es difícil. Los jugadores son profesionales, están acostumbrados a jugar con fatiga."

En referencia al mal desempeño de sus dirigidos ante Stade Rennes, el entrenador confesó: "Yo prefiero hablar de un mal partido que de fatiga, porque en los primeros 30 minutos no estaban cansados y fue nuestro peor momento."

Árbitro

Francois Letexier será la autoridad máxima dentro del campo de juego.

Posibles alineaciones