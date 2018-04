RCD Mallorca - Lleida Esportiu: prohibido fallar

A falta de tan sólo seis citas para finalizar el campeonato regular, RCD Mallorca y Lleida Esportiu cruzan sus caminos con las dudas surgidas tras sus respectivos últimos resultados. No cabe olvidar que los bermellones encadenan media docena de semanas sin alzar los brazos mientras que los catalanes han perdido tres de sus últimos compromisos, incluyendo los dos más recientes.

Sólo a balón parado

Además de los tres únicos puntos sumados de los últimos 18 en liza, el mallorquinismo está también preocupado por la falta de gol de su equipo. Y es que el líder del grupo III no marca de jugada desde hace dos meses. Así, durante las últimas ocho jornadas los barralets tan sólo han sido capaces de perforar la meta rival en jugadas de estrategia. Un hecho que confirma el mal momento de un equipo que a principio de curso llegó a ser comparado con el de Cúper e incluso con otros de superior categoría como FC Barcelona o Manchester City.

Sin ausencias

El técnico local Vicente Moreno podrá disponer de todo su plantel, a excepción de un Ferran Giner que sigue entrenándose al margen del grupo. Marc Pedraza puede regresar al once en detrimento de un Faurlín al que es evidente que le sigue faltando ritmo competitivo. Además, es probable que Abdón vuelva a partir desde el inicio siempre y cuando el valenciano plantee un esquema con dos delanteros. Eso sí, señalar que la presencia del camerunés Ndi es dudosa debido a unas molestias que pueden impedir su concurso.

El recuerdo de una portería

En la isla, el actual Lleida Esportiu es recordado por un lance surrealista que tuvo lugar el 27 de enero de 1996 cuando ambos conjuntos militaban en la categoría de plata y los de la Terra Ferma lucían su antigua denominación. En la primera mitad, un disparo de José Luis Morales fue desviado por Luis Elcacho a saque de esquina. Entonces, el cancerbero visitante (y futuro entrenador de porteros del RCD Mallorca), Emilio, se colgó del larguero como suelen hacer los de su gremio para, teóricamente, asegurar las distancias. En ese momento, y ante la sorpresa general, la portería del Gol Sur del Luis Sitjar se vino, literalmente, abajo.

Las siguientes escenas fueron totalmente surrealistas. Primero, porque el club no tenía una portería de repuesto (en esos tiempos no eran obligatorias) y las que había, no cumplían las medidas reglamentarias al ser de entrenamiento. Así pues, en una época en la que los teléfonos móviles eran ladrillos que no todo el mundo utilizaba, la única solución viable fue organizar un grupo de voluntarios para que fueran al Miquel Nadal (no confundir con el ex azulgrana) a buscar y posteriormente transportar, una nueva portería para así poder finalizar el encuentro. Y allí que se fueron los muchachos, quienes contaron con la inestimable ayuda de unas autoridades que incluso llegaron a parar el tráfico. Una vez finalizada con éxito la primera fase, faltaba la segunda y definitiva: soldar el arco. En total, cerca de una hora transcurrió entre la caída y la reanudación con un saque de esquina que a punto estuvo de acabar en gol cuando un rechazo de un defensa visitante tras un disparo mordido de Copado cayó en los pies de Kientz. El alemán, con todo a favor, envió el balón a la grada. Finalmente, el envite acabó con el empate inicial.

Antecedentes recientes

Esta temporada, los ilerdenses apearon a los baleares de la Copa del Rey en el mismo escenario del partido de este domingo. Aquella noche del mes de septiembre del pasado año, el pase se decidió en la primera tanda oficial del primer equipo mallorquinista en su estadio después de que el marcador no se moviera durante 120 minutos.

Los isleños se tomaron su particular revancha en la Liga cuando se impusieron a los catalanes (0-2) gracias a las dianas del lastimado Giner y de un Óscar Serrano que se marchó durante el mercado de invierno.

Posibles onces

RCD MALLORCA: Reina; Joan Sastre, Xisco Campos, Raíllo, Bonilla; Marc Pedraza o Faurlín, Salva Sevilla, Lago Junior, Ariday; Àlex López y Abdón.

LLEIDA ESPORTIU: Diego Rivas; Marc Trilles, Satrústegui, Mousa, Moustapha; Joel Huertas, José Félix, Valiente, Javi López; Albistegi y Juanto.