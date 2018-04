Jorge Lorenzo: "Todavía no me da las sensaciones para encontrarme del todo a gusto"

Jorge Lorenzo ha admitido una vez más que sus sensaciones con la Ducati siguen estando lejos de lo que esperaba. El español quiere dar su 100% y está haciendo todo lo que está de su mano para llegar a lo más alto. En Qatar, el #99 no pudo acabar la prueba al tener que tirarse de su moto por un problema en sus frenos, viéndose cerca de chocar contra el muro. El mallorquín está preocupado por ese hecho, pero parece ser que se ha tratado de un altercado fortuito.

"Según tengo entendido es una anomalía de las pinzas que le podría haber pasado a cualquier piloto. Creo que van a hacer algún tipo de solución para intentar estar seguros de que no va a volver a pasar. No tiene que volver a pasar", declaró el mallorquín después de no querer hablar de su ruptura con Debón como coach tras la carrera de Qatar, una noticia que se ha conocido esta misma semana y de la cual no se han dado motivos.

Volviendo a su rendimiento con la Ducati, Lorenzo se siente a gusto con su nuevo equipo en el cual le gustaría retirarse. Por el contrario, la situación con su moto no es la misma. Le ha costado arrancar y, cada vez que parece venirse arriba, se estanca de nuevo con los problemas que van surgiendo. "En el pasado he demostrado que cuando me he sentido a gusto con una moto he ido muy rápido. Ahora me toca lidiar con una que todavía no me da las sensaciones para encontrarme del todo a gusto. Este deporte es muy resultadista. Ya he lidiado muchas veces eso y no me afecta. Creo que voy en buena dirección", comentó el piloto español, dejando claro que la de esta temporada es una versión mejorada de las Desmosedici 2017.

Jorge Lorenzo, preocupado por sus ritmo con la Ducati / Foto: Lucas ADSC

"Respeto la opinión de Dall'Igna y tendrá sus razones, pero yo no lo pienso así. Todo es muy complicado. Para ir fuerte hacen falta muchas cosas. Estoy probando de mejorar en todo lo que lo puedo hacer. Todo lo que depende de mí lo estoy haciendo", respondió de manera molesta ante los comentarios del italiano con respeto a que Lorenzo debe "estar más tranquilo para lograr resultados".

Otro de los temas "tabú" para el mallorquín es la renovación de la que sigue pendiente. Con casi todos los pilotos de la parrilla renovados, Jorge Lorenzo siente la presión de los comentarios y rumores que crecen acerca de su seguimiento en Ducati, algo que parece no preocuparle por el momento y que evita en cualquier ocasión. "Es verdad que algunos pilotos y equipos han cerrado contratos. No hay una ley escrita. Hace unos años se firmaban a final de año. Después a la mitad y ahora antes de empezar la temporada. De momento vamos a centrarnos en ir más rápido con esta moto y si eso pasa será bueno para todos. He dicho que me gustaría terminar mi carrera en Ducati, pero en este mundo todo es posible",zanjó el #99.