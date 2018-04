Previa Croacia - Kazajistán: toda la artillería preparada para volver a la élite

Google Plus

La localidad croata de Varazdin acogerá este fin de semana la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis entre Croacia y Kazajistán. Los croatas vuelven a escoger la tierra batida bajo techo como superficie, que ya les sirvió para eliminar a Canadá en la primera ronda. Por su parte, los kazajos vencieron a una mermadísima Suiza en tierras asiáticas.

Después de perder la final de hace dos años ante Argentina y de solventar la permanencia la pasada temporada, parece que este año Croacia vuelve a ser una de las principales candidatas a la Copa Davis. Con un gran líder como Marin Cilic y con la consagración de Borna Coric, los croatas presentan un equipo temible que completan dos excelentes doblistas como Ivan Dodig y Nikola Mektic, además de Viktor Galovic, que esperará su oportunidad en caso de posibles imprevistos. Todos liderados por uno de los capitanes más carismáticos de la competición, Zeljko Krajan.

Al otro lado estará el equipo kazajo, que girará en torno a su gran figura: Mikhail Kukushkin. Y es que el kazajo siempre guarda sus mejores momentos tenísticos para esta competición, además de ser un jugador con un talento indudable. Estará acompañado por Dmitry Popko, Aleksandr Nedovyesov, Timur Khabibulin y Denis Yevseyev, todos bajo la capitanía de Dias Doskarayev.

El equipo croata parte como claro favorito, no solo por su condición de local, sino también por el mayor nivel de sus tenistas. Las opciones kazajas pasarán por las manos de Kukushkin, que es muy probable que necesite ganar todos sus partidos (no se descarta que también juegue el dobles) si quiere que su país tenga opciones de ganar la eliminatoria. Esta la abrirán Cilic y Popko, donde el croata no debería dar pie a la sorpresa. A continuación Kukushkin se medirá al número dos croata, Borna Coric. Para el sábado quedará un dobles a priori también favorable a los locales Dodig y Mektic, que se medirán en principio a Khabibulin y Nedovyesov.