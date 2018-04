El Celta necesita reencontrarse con el espíritu del 4%

Google Plus

Este fin de semana el Celta se enfrentará al Sevilla en un duelo directo en la lucha por Europa y los jugadores han pedido el apoyo de su afición. Ambos conjuntos llegan con la necesidad de ganar si quieren estar en puestos europeos el próximo curso. Cierto es que el Sevilla lo tiene más fácil, ahora mismo se sitúa en el séptimo lugar, empatado a puntos con el Betis que en la última jornada adelantaba a los andaluces tras vencer en el Coliseum. Por su parte, el Celta deberá sumar los tres puntos si quiere recortar distancias, y esperar que el resto de rivales pinche en las ocho finales que quedan.

El encuentro no va a ser precisamente fácil y es que la situación que atraviesa el cuadro gallego no es todo lo buena que se podría esperar. El Celta ha dejado escapar demasiados puntos esenciales y por eso, los últimos partidos en el Municipal de Balaídos han dejado varios desencuentros entre jugadores y afición, que no ha dudado en mostrar su descontento con el equipo.

Desde el inicio de la temporada los seguidores celtiñas no han estado muy a favor del estilo de juego propuesto por Unzué. Acostumbrados a la política del Toto Berizzo, de jugar con la pelota y llegar a menudo a la portería rival, la mayoría de los gallegos no han querido ver la luz al final del túnel y se han empeñado, desde el principio, a que la cosa debería haber seguido igual. Sin embargo, a lo largo del curso la cosa parecía haber cogido el rumbo correcto hasta que, en el tramo final, el equipo ha vuelto a ser una montaña rusa.

Los jugadores parecen no encontrarse a ellos mismos, parecen estar perdidos en el medio del campo, muchas veces sin saber a que jugar. La afición se ha dado cuenta, ha visto que su equipo olvida a veces la Afouteza en el vestuario y sale al campo sin saber muy bien que hacer.

Un celtista nunca se rinde

El partido contra el Málaga, colista de la liga, ha sido la gota que ha colmado el vaso haciendo que los murmullos en la grada de Balaídos se hayan convertido en pitos que no parecen haber sentado muy bien a los jugadores celestes. El capitán del Celta de Vigo no ocultó su disconformidad con aquellos aficionados que pitaron al equipo y al técnico Juan Carlos Unzué en la última jornada en casa. “La afición es libre de opinar, si vienen aquí, nos gusta que sea para animar. Somos un grupo de chavales de la casa y cuando se escuchan silbidos, a mí me toca los huevos” declaraba para BeinSports. “Este equipo siempre sale adelante en los malos momentos, pero hay que seguir, somos el Celta y lucharemos hasta el final” continuó y es que si algo saben en Vigo es que un celtista nunca se rinde.

Hace 5 años, recién ascendidos, el cuadro vigués llegaba a un final de competición agónico. Llegada la jornada 36 el Celta se encontraba en puestos de descenso y con ínfimas posibilidades de seguir en primera la siguiente temporada. A falta de dos jornada para finalizar el campeonato, las estadísticas concedían a los gallegos un 4% de posibilidades de seguir en la categoría de oro del fútbol español. La última jornada estaban obligados a ganar y esperar a lo que sucediera en el Deportivo-Real Sociedad para evitar el descenso a Segunda División. Los celtistas se aferraron al porcentaje y todo salió a pedir de boca para los intereses celestes. Sumando su afouteza, corazón, orgullo y tradición fueron quién de lograr una idílica permanencia. La locura se desató en Balaídos con el final del encuentro y la temporada sería recordada como la del milagro del 4% que quedará para siempre en la memoria de todo celtista.

Foto: LaLiga

La milagrosa salvación supuso un atajo de los grandes para el proyecto celeste. En lo económico la permanencia se cifra en 25 millones de euros, y en lo deportivo, la siguiente temporada en Primera resultó de lo más exitosa, con un noveno puesto, a las puertas del corte de Europa.

Dos años después de la permanencia, en 2016 y ya bajo las órdenes de Berizzo, el cuadro celeste alcanzó los puestos europeos con la ayuda de su afición. Los gallegos volverían a viajar por Europa 10 años después.

En Bélgica empezó el Celta su aventura en la Europa League que no sería nada fácil. Poco a poco los gallegos empezaron a pasar eliminatorias hasta que llegaron a los cuartos de final. En las otras ocasiones en las que habían llegado hasta esta fase, no habían sido quienes de superarla y está no iba ser un camino de rosas. Un 4,01% de posibilidades aparecía de nuevo en la vida de los celtistas.

Parece que el número 4 da suerte a los gallegos y a la cuarta fue la vencida. El equipo hizo por fin justicia con aquel EuroCelta que llegó a finales de los noventa a cuartos de final tres veces de forma consecutiva. El equipo de Berizzo demostró que la valentía en ocasiones puede ser premiada en fútbol y, aunque tuvo que sufrir, logró acceder a la semifinal de la competición europea por primera vez en sus 94 años de historia.

2.600 aficionados celestes viajaron a Old Trafford con la esperanza de volver con el pase a la final debajo del brazo. El Celta no pudo cambiar el guión tras lo sucedido en Vigo y "El Teatro de los sueños" terminó echando el cierre a una función que había comenzado con mucha ilusión pero que terminó de la forma más dramática. Guidetti tuvo en sus pies el sueño de los celestes, pero no estuvo acertado en una zona clave del campo. Beauvue pudo haber tirado ante Romero, pero le pasó la patata caliente al sueco.

El sábado frente el Sevilla, el celtismo debe recuperar el espíritu del 4%, aquel que proporcionó la salvación milagrosa de 2013, y también el sueño de la última temporada, volviendo a golpear la puerta que algún día caerá. No va a ser fácil volver a Europa, pero dicen que si sueñas a veces las cosas pasan.