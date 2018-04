Seedorf: "Me gusta la fuerza de este grupo"

Google Plus

Tras el entrenamiento vespertino de hoy jueves, Clarence Seedorf, atendió a los micrófonos en la sala de prensa de Abegondo en la que facilitó la lista de convocados.

Para comenzar, asegura que no se trata de otra "final" apelando a las matemáticas. Comenta que solo hay "una final", si bien dice que se tratan de "tres puntos fundamentales" para la lucha por la permanencia. Siente "fé y esperanza" para el partido de este viernes apelando a la gran imagen mostrada en el Wanda Metropolitano, en palabras del míster holandés, con "coraje" y su "entrega".

Sobre el once titular que dispondrá mañana en el césped, aclaró que "no iba a haber muchos cambios", a pesar de la recuperación de muchos efectivos, sobre todo en la medular. De modo que apunta a que habrá repetición del once inicial del Wanda Metropolitano, con Emre Çolak en la mediapunta del equipo.

Precisamente tuvo palabras para el mediapunta turco. Tras su gran actuación en el Wanda, apreció que "tiene que mejorar sus apariciones". Según el míster herculino, es su gran hándicap, el que " a vaces está, pero a veces no está". Esa falta de regularidad en los choques que le impide ser el jugador que apunta que puede llegar a ser.

En cuanto a la afición, aseguró que "todos creen". Si bien comenta que "hay algunos pesimistas", pero se muestra confiado en que las victorias que estén por llegar los vuelvan "optimistas". Tuvo tiempo también para comentar la protesta programada para 45 antes del comienzo del encuentro por parte de un sector de la afición. Sobre esto comenta que son "libres" de expresar sus sentimientos, ya que son "pacíficos" y es una muestra de "cariño hacia el club". Pero por otra parte, alegó que el "único camino para salir de esta situación es "estar unidos".

En cuanto al Málaga, el rival deportivista de esta jornada, comentó que se trataba de un equipo con "gente peligrosa arriba", con un "equilibrio defensivo y organizados." Un "equipo peligroso", en definitiva. Comenta que su clasificación es "engañosa", que puede poner en problemas a cualquier equipo, para finalizar.