Polémica con las 'Grid Girls': capítulo 2

Las ‘Gird Girls’ estarán de vuelta. Se ha anunciado que el Gran Premio de Mónaco tendrá a las azafatas de parrilla exclusivamente para dicho Gran Premio, que seguirá manteniendo la totalidad de su glamour con la exclusiva vuelta de las chicas a la parrilla.

El Club del Automóvil monegasco ha negociado de manera más que dura con Liberty Media para que este factor se produjera, tras no estar nada de acuerdo con la retirada de las ‘Grid Girls’ del campeonato. Por lo que los dirigentes del GP del principado se han tomado la libertad de revertir esta situación, sola y exclusivamente para ellos.

Lo que se desconoce, es si con ellas estarán los niños. Es decir, lo más posible es que ambos estén presentes; Ya que los niños, posiblemente, sean los que sujeten los dorsales de cada piloto.

Esto se sospecha por las declaraciones de Michael Boeri, presidente del Club del Automóvil de Mónaco: "Ellos han escuchado nuestros argumentos. Las azafatas estarán allí sin sostener los dorsales. Son guapas y las cámaras seguirán centrándose en ellas" Atendiendo a estas declaraciones se puede pensar que los niños estarán, los dorsales no se aguantan solos.

A parte, Boeri ha expresado que: "Liberty Media entendió que Mónaco no era Spa o Monza. Es más fácil explotar a los espectadores instalados en yates con una copa de champán que a los de las tribunas que comen salchichas. No tenemos problemas reales con Liberty, si no es por la historia con las azafatas" Dejando claro, que la relación con los americanos no es mala, ni muy conflictiva.

Rusia da el primer paso para una rebelión

Tras conocer la noticia, el GP de Rusia ha expresado su deseo de optar al mismo “privilegio” que tendrá Mónaco con las ‘Grid Girls’, pudiendo contar con ellas de manera excepcional en su Gran Premio.

"Si podemos llegar a un acuerdo, reviviremos esta tradición, además, nuestras chicas son las más bellas" ha declarado Dmitry Kozak, supervisor del GP de Rusia. A parte, el vicepresidente de Rusia, ha dado la razón a las palabras de Kozak, asegurando que disponen de las chicas más bellas.

Mónaco ha abierto una herida que parecía cerrada. Sochi quiere ahora optar a esta excepción con las chicas de parrilla, y pedirá seriamente a Liberty Media, que se le conceda la misma excepción. Esto puede provocar, perfectamente, que muchos más GP pidan lo mismo, y entonces el lío para Liberty Media será mucho mayor, los norteamericanos deben seguir perfeccionando sus decisiones, y la manera en que las toman.