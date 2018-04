Simeone: "Diego Costa fue un animal"

Google Plus

Tras la victoria de su equipo ante el Sporting de Portugal, Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación donde repaso punto por punto lo que había sido este primer asalto de cuartos de final.

El Cholo vio un partido duro y complejo y no da por cerrada la eliminatoria: "Partido duro, complejo, que interpretamos bien con buena presión en campo rival. A partir de ahí logramos confundir en la salida al Sporting y generar situaciones. En el segundo tiempo pudimos cerrarlo con Diego Costa y pudieron acercarse ellos al final. Creo que es una eliminatoria abierta, nos espera un partido duro allí en Lisboa. Con su gente empujarán".

En el Avalade, el Sporting no podrá contar con dos jugadores fundamentales como Coentrao y Dost, lo que puede ser una ventaja para el Atlético. Simeone es tajante: "No lo creo, porque el equipo ha demostrado fortaleza. Han respondido sin ellos. Tienen una plantilla equilibrada, con su gente y con su ambiente no darán la eliminatoria por perdida. Tenemos que ser inteligentes".

El partido de Diego Costa fue para enmarcar. El delantero estuvo muy participativo y quería su gol fuera como fuera. Su entrenador definió su actuación: "Desde que volvió, el mejor partido que hizo. Un animal. Corrió por todo. Fue profundo, hizo diagonales, presionó. Desde que volvió, el mejor partido que ha hecho".

Ahora se colocan como los máximos favoritos para llevarse el título, aún así sigue con el 'partido a partido': "Lo más importante es lo del domingo, sólo se me pasa por la cabeza acercarme al Barcelona".

Los dos goles vinieron por dos errores de la defensa esportinguista y que, supieron aprovechar: "Fueron forzados, buscados, a partir de buscar en esa presión generamos las situaciones de gol que tuvimos".

Este resultado da tranquilidad a casi todos, como es el caso de Simeone: "En fútbol, tranquilidad no existe, menos en partidos de Copa. Su gente, ambiente, jugarán en casa, un entrenador con cabeza fuerte... No imagino un partido de vuelta con tranquilidad".

Sobre el derbi: "Nos sirve para seguir en la línea, tenemos un partido importante el domingo y jugaremos en consecuencia de lo que es un derbi".