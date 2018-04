Wass: "Es un partido clave para nosotros y para el objetivo de Europa"

En la mañana del jueves, el centrocampista danés del RC Celta de Vigo, Daniel Wass, analizó en rueda de prensa la visita de un rival directo, como es el Sevilla, y cómo encara la plantilla este partido. Un encuentro vital para las aspiraciones del equipo celeste, ya que se enfrentarán a un rival directo por la séptima plaza, que da acceso a la UEFA Europa League de la temporada que viene.

El danés destacó que todo el equipo “está confiado” en que pueden conseguir la victoria. Resalta que es un “partido clave para nosotros y para el objetivo de Europa. Lo más importante es ir partido a partido. El sábado es un partido clave”. Unas palabras que reflejan la concentración que tiene el equipo, una concentración necesaria si los de Juan Carlos Unzué quieren conseguir los tres puntos vitales por el objetivo europeo.

Con respecto al partido entre semana del Sevilla en Champions, frente al Bayern de Munich, y la posibilidad de que les pase factura el cansancio, el danés comentó que “lo importante somos nosotros y que vamos a ganar el sábado. El Sevilla tiene un equipo grande, muchos jugadores con gran nivel”. Descartó así la posibilidad de que al equipo hispalense pudiera afectarle el cansancio acumulado, ya que tienen una plantilla larga y completa a ojos del jugador celeste.

También fue preguntado por el reciente cambio de representante y sobre su renovación con el Celta. El equipo está en negociaciones con el jugador desde hace ya varios meses, pero no consiguen llegar a un acuerdo. Una de las causas de este desentendimiento eran las expectativas del antiguo representante de Wass, el cual ponía en el mercado al mediocentro, sin importar la opinión ni respetar las negociaciones con el club. Por ello, el cambio de representante puede ser un paso definitivo para acercar posturas y acabar firmando un nuevo contrato. “Cambio de representante porque creo que necesito nuevos ojos para mi situación. Estoy tranquilo y tengo contrato aquí. Todo puede pasar, pero estoy feliz aquí. Vamos a ver qué pasa”.

Reiteró su deseo de seguir en el club olívico, “tengo contrato aquí. No necesito firmar nada. Tengo un año más y hablo muy tranquilo con el club. Me encanta España, me encanta La Liga y me encanta el estilo de fútbol de España. Prefiero quedar en España”.

Por último, fue preguntado por la lesión de hernia discal, que le mantuvo apartado de los terrenos de juego el último mes, asegurando que ahora está “mucho mejor. No me molesta nada. Mucho trabajo en gimnasio y mucho entrenamiento con el fisio. Antes iba al hospital para infiltrarme pero ahora funciona, no es nada, no molesta y es lo más importante”.

Una buena noticia para Unzué, que ya pudo contar con el escandinavo ante el Athletic, y que volverá a ser de la partida en Balaídos contra el Sevilla. Recupera así una pieza clave, fundamental en la medular celeste a la hora de llevar el juego del equipo.