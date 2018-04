Hummels: "El resultado lógico sería levantar el campeonato"

Google Plus

La temporada 2012-2013 en la Bundesliga fue una temporada para recordar. Quizá en el momento no se recuerda un momento particular, pero en esta temporada se dio inicio a uno de los monopolios más notorios y aplastantes en el futbol actual. En dicha temporada se subió al poder de la liga alemana el gigante bávaro, el Bayern Múnich, y, desde entonces, no se ha vuelto a bajar del trono. Para poder encontrar a un campeón distinto al Bayern en la Bundesliga hay que remontarse hasta la temporada 2011-2012, cuando el Borussia Dortmund consiguió sacarle ocho puntos de distancia al conjunto, en esa época, dirigido por el mismo entrenador que hoy lo entrena: Jupp Heynckes.

A partir de la temporada 12-13, el Bayern Múnich se coronó campeón en cinco ocasiones consecutivas, y lo más probable es que en la actual temporada consiga poner su nombre en el trofeo de campeón, y alcanzar su sexto triunfo al hilo. Y no solamente podrán ganar el título de esta temporada, el conjunto de Heynckes podría conseguir su trofeo el día sábado cuando visite al F.C. Augsburgo.

Diferentes resultados han pospuesto la coronación del Bayern | Foto: www.fcbayern.com

Tras varias jornadas en las que el grito de campeón se vio aplazado debido a que el Schalke 04 de Tedesco no aflojó a la hora de sumar unidades, el Bayern, por fin, depende únicamente de lo que haga en el WWK Arena. Si el equipo de Heynckes puntúa en su visita, será, inevitablemente, el campeón del torneo; igualmente, en caso de perder, los bávaros podrían celebrar si el Schalke no logra ganar su partido frente al Hamburgo.

Considerando las posibilidades de que los muniqueses se coronen campeones, el defensor central Mats Hummels tiene total confianza en que este sábado será el día de la fiesta. De acuerdo con las declaraciones del alemán, el equipo tiene el deseo de ganar el sábado para sellar el campeonato y, además, hacerlo por sus propios méritos y no por un desliz del Schalke.

En este sentido, el Bayern Múnich podría tener un mes de ensueño, pues comenzó con una victoria de visitante ante el Sevilla por Champions League y llegará con ventaja al partido de vuelta que se jugará la semana entrante, y, adicionalmente, podría coronarse campeón en la primera jornada jugada en el mes de abril de Bundesliga.