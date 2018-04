Resumen NBA: Utah y Cleveland afianzan sus posiciones de cara a los 'playoffs'

Google Plus

Jornada con pocos partidos pero intensa, en la que los Warriors sufrieron una debacle ante Indiana. Mientras, Cavaliers y Jazz continuaron con su buena racha, Milwaukee sufrió una inesperada derrota ante los Nets, Houston sigue compitiendo sin relajarse, y Minnesota se complica mucho la vida.

Indiana Pacers 126 - 106 Golden State Warriors

Los actuales campeones tuvieron una de sus peores actuaciones de la temporada. Anotaron nueve triples de 29 intentados, y sufrieron 16 pérdidas de balón. Kerr acabó desquiciado en rueda de prensa. Cierto es que siguen sin contar con Curry, Iguodala ni McCaw, pero las dudas comienzan a aparecer de cara a la primera ronda de playoffs. El más destacado del equpo de la bahía fue Kevin Durant, con 27 puntos, pero un pobre 34,8% en tiros de campo. Por parte de Indiana, el mejor fue Bogdanovic con 28 puntos, en un encuentro en que los Pacers controlaron con un parcial de 35-25 en el segundo cuarto y otro de 35-26 en el tercero.

Cleveland Cavaliers 119 - 115 Washington Wizards

LeBron James sigue a lo suyo, anotando 13 puntos en los últimos 12 minutos, y acabando con 33 puntos, 14 asistencias y nueve rebotes para que los Cavs remontaran una desventaja de 17 puntos. José Manuel Calderón, se perdió el encuentro por unas molestias en el muslo izquierdo. John Wall fue el más destacado en los Wizards, con 28 puntos y 14 asistencias, pero perdió un balón decisivo al final del partido. Cleveland lleva una racha de 9-1 desde que volvió Kevin Love.

Houston Rockets 96 - 94 Portland Trail Blazers

Partido igualado hasta el último segundo, en el que Chris Paul anotó una bandeja que dio la ventaja definitiva a unos Rockets que pese a tener asegurado el primero puesto de toda la liga, no quieren perder el chip competitivo de cara a las eliminatorias. El base anotó 27 puntos y Harden 24. Los Blazers, que no contaron con Lilard por problemas en el tobillo, no pudieron asegurar todavía su tercera plaza en el Oeste. Su jugador más destacado fue McCollum con 16 puntos.

Milwaukee Bucks 111 - 119 Brooklyn Nets

Los Bucks no se aprovecharon de la derrota de los Wizards para haber podido escalar a la séptima posición, y cayeron sorprendentemente ante los Nets, en los que destacaron Crabbe con 25 puntos y D'Angelo Russell con 22. En Milwaukee el peso anotador lo llevó Middleton con 31 puntos, mientras que Antetokounmpo logró un doble-doble con 19 puntos y diez rebotes, pero muy bajos porcentajes de tiro.

Utah Jazz 117 - 95 Los Angeles Clippers

Pese a la escasa participación de Ricky Rubio, que solamente pudo disputar ocho minutos tras sentir unas molestias en el muslo izquierdo, y la posterior baja de Jae Crowder tras un golpe en el ojo, los Jazz consiguieron su cuarta victoria consecutiva y pusieron más tierra de por medio ante un rival de cara a entrar a playoffs como son los Clippers. Donovan Mitchell fue el mejor anotador de los Jazz con 19 puntos, y Rudy Gobert terminó con un doble-doble de 15 puntos y diez rebotes. Los Clippers, que solo anotaron tres de los 17 triples que intentaron, quedan virtualmente sin opciones de entrar entre los ocho primeros, y solo destacó Austin Rivers con 19 puntos y Montrezl Harrell con 17.

Denver Nuggets 100 - 96 Minnesota Timberwolves

Encuentro muy igualado que llegó con empate a 93 a falta de dos minutos, pero que se decidió con un parcial de 5-0 a favor de Denver. A falta de tres partidos, ambos equipos de encuentran empatados con 44-35 para lograr el octavo puesto del Oeste. Jimmy Butler fue activado ya para jugar, pero no disputó ningún minuto. El más destacado por parte de los Wolves fue Towns con 28 puntos y 13 rebotes, mientras que en los Nuggets, seis jugadores superaron los dos dígitos en anotación, destacando Jamal Murray con 22 puntos y Devin Harris con 20 puntos.