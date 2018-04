Svetislav Pesic: "Hemos jugado muy bien en ataque y con confianza"

El entrenador del FC Barcelona Lassa Svetislav Pesic atendió a los medios de comunicación al finalizar el partido que su equipo disputaba contra el Khimki de Georgios Bartzokas, exentrenador en Can Barça. El partido se saldó con victoria de los azulgranas por 86-82, que a pesar de sufrir en determinados momentos, estuvieron por delante en el marcador de principio a fin del encuentro.

Hemos tomado buenas decisiones

El técnico serbio empezó la rueda de prensa mostrando su satisfacción por esta victoria ante el Khimki: "Obviamente, estoy feliz por la victoria. Mi equipo ha mostrado un excelente juego, hemos jugado muy bien en ataque y con una buena confianza" dijo. Acto seguido, después de alabar a su equipo, el entrenador se mostró crítico con los minutos finales de su conjunto: "Hemos tomado buenas decisiones, excepto en los últimos minutos. Han sido minutos donde el Khimki ha intentado romper nuestra ventaja con 10 puntos, y nosotros no hemos jugado bien con nuestros sistemas en ataque" afirmó el serbio.

Al ser preguntado por cómo valora él su tramo en Euroliga con el Barça esta temporada, en el cual ha cosechado 4 victorias y ha sufrido 4 derrotas, el técnico azulgrana respondió lo siguiente: "Yo no valoro esto. La Euroliga me ha interesado para jugar al baloncesto y para ganar cada partido, y si empezamos a analizar este tramo, sólo perdemos tiempo" respondió.

Seguidamente, al ser cuestionado sobre qué apartados ha mejorado su equipo en este tiempo, el técnico culé lo tuvo claro: "Nosotros hemos mejorado en todas las facetas, no hay ninguna en la que no hayamos mejorado, estoy feliz no mi equipo. No puedo garantizar como acabará la temporada para nosotros, pero pienso que cada jugador puede seguir mejorando".

Pesic en el partido de Euroliga contra Baskonia | Fotografía: Noelia Déniz (VAVEL.com)

Cada partido es el momento de la verdad

Esta temporada de Euroliga se ha acabado para el Barça al no conseguir clasificarse para los Playoffs de esta. Eso significa que ahora los barcelonistas podrán centrar todos sus esfuerzos en ganar los Playoffs de la competición nacional. Debido a esto, y para finalizar la atención a los medios, el técnico azulgrana recibió la pregunta de que si ahora llega el momento de la verdad para ellos, a lo que él dijo: "Cada día es el momento de la verdad. Jugamos todos los partidos de Euroliga con buena preparación, no hemos hecho ninguna táctica de cara a la Liga. Nuestra filosofía se basa en ganar siempre". Finalmente, también añadió en qué debe mejorar su equipo para afrontar la última recta de temporada. "Tenemos que mejorar cosas, por ejemplo nuestro juego en los últimos minutos" finalizó el serbio, refiriéndose a el problema que casi le cuesta el partido en esta ocasión, y que provocó que terminara derrotado ante el huracán anotador del Estudiantes el pasado domingo.