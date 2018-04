Previa Burgos CF - Izarra: la inestabilidad contra la ilusión

Los dos equipos llegan en malas rachas respecto a los resultados de las últimas jornadas a pesar de que el Izarra lo empezó a arreglar ganando al Amorebieta en la pasada jornada. En el Burgos se ha instalado oficialmente la inestabilidad y tendrá un duro partido ante un conjunto navarro que tiene las oportunidades intactas de poder salvarse. El Izarra nunca ha ganado en casa del Burgos donde el equipo blanquinegro cuenta sus enfrentamientos ante los navarros por victorias.

Izarra: Salir del pozo

El equipo navarro tiene un objetivo demasiado claro y ese es la salvación a pesar de la mala racha. La victoria en la última jornada ante el Amorebieta les volvió a dar vida tras 6 partidos sin ganar. Se encuentran en el puesto de play-out aunque empatado a puntos con el Vitoria que ya está fuera del descenso. Ese puesto de play-out está muy cotizado, con los equipos que se encuentran en la zona de abajo sufriendo y donde cada punto vale oro.

Fredi contará con varias bajas para este partido, a pesar de esa situación está sacando poco a poco al equipo hacia delante y de los conjuntos que se encuentran peleando esa salvación posiblemente sea el que más hacia arriba está yendo en las últimas jornadas a pesar de las derrotas. El propio Fredi aseguró: "el equipo se ha hecho muy fuerte en casa aunque sigue teniendo como punto pendiente mejorar bastante lejos de su afición".

Una frase en la que tiene toda la razón ya que el Izarra no ha logrado vencer aún este año lejos de su estadio, una asignatura pendiente que está haciendo que el equipo no termine de arrancar y no pueda estar unos puestos más arriba de donde se encuentra actualmente. Como ya hemos comentado anteriormente, Fredi no podrá contar con los lesionados Juanlu Cisneros, Pablo Bobadilla e Iván Casado además de que Maestresalas será duda hasta el último momento aunque las ultimas informaciones hablan de que si que podría llegar.

Burgos CF: acabar con la inestabilidad

La afición del equipo blanquinegro se encuentra en un estado de nerviosismo y cabreo demasiado alto, el equipo no arranca y ni si quiera el cambio de entrenador ha llevado a la ciudad del Arlanzón mejores resultados que antes. Son ya demasiadas derrotas, con más ocasiones sí, pero al fin y al cabo derrotas que no te hacen sumar puntos y hacen que el conjunto se hunda en la clasificación.

Seis jornadas le quedan a Menéndez y a los jugadores para terminar la temporada lo más dignamente posible, también las lesiones han mermado al equipo en este tramo final de temporada pero no hay excusas para justificar los malos resultados del club blanquinegro. Cinco partidos ya suma sin saber lo que es ganar el Burgos y esta jornada no lo tendrá fácil, cambio de horario en casa y encuentro ante un Izarra que se está jugando demasiado.

Para este partido Menéndez no podrá contar con los lesionados Andrés, Madrazo y Sergio Esteban mientras que Blázquez sigue siendo duda a la espera de poder saber si termina de recuperarse en estos dos días que quedan para el partido. Un Burgos en cuadro y un Menéndez que tendrá que rascarse mucho la cabeza para elaborar el once más competitivo y regular posible.

Jugadores a seguir

Yoel Sola: El mediapunta del Izarra tiene mucha calidad en sus botas, juega a la perfección en ese puesto de "10", recibe de espaldas y aguanta bien el balón, además tiene gol siendo el máximo goleador de los navarros y sabe dar ese último pase en busca del gol del compañero.

Adrián Cruz: Es el alma del Burgos en el centro del campo, tocando el balón hacia arriba y siendo dueño total de esa zona del campo. También tiene llegada al borde del área y buen toque a balón parado.

Posibles onces iniciales