Previa Sampdoria - Genoa: un 'Derby della Lanterna' siempre apetece

Google Plus

No es un partido cualquiera. Durante dos horas, la ciudad de Génova y, especialmente el barrio de Marassi, donde se sitúa el Luigi Ferraris, se detendrá. Si ya de por sí la cultura futbolística en Italia es bien sabida lo importante que es, un duelo de tal calibre supera todas esas cotas fijadas. El Derby della Lanterna, o Derbi de la Linterna en castellano, es derivado de la famosa Torre della Lanterna, el principal faro de la ciudad.

Una contienda de alto voltaje que mide a los dos grandes de la ciudad genovesa: el Genoa Cricket & Football Club y la Unione Calcio Sampdoria. Se encendió la mecha un seis de septiembre de 1935, cuando se midieron la anterior Sampierdarenese y Genoa 1893, con la victoria por 1-2 para el grifone. No obstante, hay que tener en cuenta que el club blucerchiato se formó a partir de la fusión entre los dos clubes que existían por aquél entonces (Ginnastica Sampierdarenese y Società Ginnastica Andrea Doria), dando lugar a la hoy conocida como Sampdoria. Por ello, es desde 1946 cuando se empiezan a contar los duelos para las estadísticas entre ambas escuadras en el derbi genovés.

La Curva de la 'Samp' y la coreografía durante un derbi. / Foto: Gettyimages

El 'tifo' de la afición del Genoa en el último derbi. / Foto: Gettyimages

La Samp quiere volver a surcar por Europa

La campaña de los blucerchiati está dejando buen sabor de boca. Eso sí, quieren ponerle la guinda al pastel, que sería obtener el billete para regresar a la Europa League, la cual no pisa desde la 2015-2016, cuando fue apeado en la tercera ronda previa. Y es que el curso pasado ya se quedó bastante lejos de ella, por tanto, en este 17/18 no quiere dejar escapar la oportunidad que se les ha presentado o, más bien, se han ido ganando jornada a jornada.

La Sampdoria de Marco Giampaolo es un duro hueso de roer. Especialmente cuando son ellos los que ejercen de local en el Luigi Ferraris. Un campo por el que han pasado y perdido esta temporada Atalanta, Fiorentina, Milan o Juventus, entre otros. Casi nada. No obstante, la irregularidad fuera de casa les ha penalizado, aunque no en exceso ya que siguen vivos en la pelea europea. Son 9º con 47 puntos, igualados con la 'Fiore' (8ª) y La Dea (7ª). Precisamente, son los bergamascos quienes ostentan la tercera plaza que da acceso a Europa (si el Milan se metiese en competición continental, claro está). No hay que olvidar que durante gran parte del curso han estado situados entre la sexta y séptima posición, pero la mala dinámica en la que entraron desde mediados de febrero les terminó bajando.

Solo entre Quagliarella (18) y Zapata (10) superan los goles de todo el Genoa

Y es que el técnico suizo de Bellinzona, aunque de nacionalidad italiana, ha dejado su impronta en la Samp desde que aterrizó en Marassi. Escudados bajo su clásico 4-3-1-2 -ya lo empleó en su etapa con el Empoli-, encajan a la perfección todas las piezas del puzzle. Uno de sus fuertes es la medular, con una de las sensaciones de pivote como es Lucas Torreira, escoltado por Praet/Barreto y Linetty. Justo por delante, como trequartista, cosiendo aparece Ramírez (o en su defecto 'Ricky' Álvarez), con una dupla de ataque que da más que garantías: Zapata (10 goles) y Quagliarella (18 goles).

Quagliarella y Zapata, dos figuras claves en la Sampdoria. / Foto: imagephotoagency.it

Un grifone que decepciona de nuevo

Las últimas temporadas del cuadro rossoblù de la ciudad de Génova dejan mucho que desear si se tienen en cuenta la trascendencia histórica del equipo (nueve Scudetti en sus vitrinas). Pero, si se pasa ya al plano deportivo, ese ostracismo puede llegar a estar incluso justificado. Mala planificación por parte de la parcela deportiva, que, a largo plazo, acaba lastrando el rendimiento de la escuadra. Un claro ejemplo es lo ocurrido con la figura de Ivan Jurić, destituido el curso pasado, para volver a ser contratado al inicio de este mismo 17/18, siendo despedido de nuevo jornadas después.

Es cierto que con Davide Ballardini parecía enderezarse el rumbo, quien, por cierto, cumplía su tercera etapa al frente del Genoa. Y lo hacía de nuevo con la papeleta de salvar al equipo del descenso. Una obligación que, poco a poco, parece convertirse en el objetivo prioritario de un gigante italiano venido a menos. Actualmente son 12º con 34 puntos. O lo que es lo mismo, a diez de distancia con respecto a la zona de descenso que marca el Crotone. Esa diferencia se vio aumentada después de ganar el martes de forma agónica al Cagliari (marcó Medeiros en el 90'), ya que acumulaban una racha de cuatro duelos sin ganar (un empate y tres derrotas).

El Genoa es el segundo equipo menos goleador de Serie A: 24 goles

En el plano táctico, el de Ravenna le ha dado varias vueltas de tuerca al equipo hasta encontrar, al menos, un once tipo unido a un orden fijo. Ese es el del 3-5-2, aquél que fue capaz de ganar a Inter o Lazio, y poner en serios aprietos al Milan o Napoli, a pesar de caer con esos dos últimos. En ese esquema brillan futbolistas como Hiljemark, Bertolacci o Lazović. Pero, sin duda alguna, la figura clave en este último tramo de temporada está siendo el uruguayo Laxalt, el cual está rayando la excelencia desde la posición de carrilero izquierdo. El punto negativo le encontramos en el ataque, ya que son el segundo equipo menos goleador (24), siendo Lapadula su máximo artillero con tan solo cuatro dianas.

Laxalt durante el partido ante la Lazio. / Foto: Gettyimages

Precedentes

Desde que se pusiese inicio al Derby della Lanterna (1946), se contabilizan oficialmente un total de 78 partidos (Serie A, Serie B y Coppa Italia) entre Unione Calcio Sampdoria y Genoa Cricket & Football Club -ya que no se tienen en cuenta los disputados entre las escuadras anteriores-. El reparto está de tal manera: 38 triunfos para la Samp, 19 para el grifone y 29 empates.

No obstante, son tres los partidos de forma consecutiva que los cuentan por victoria por el bando marinero. Mientras que para ver la última vez que un derbi se tiñó de color rossoblù hay que remontarse al 2016, cuando un ocho de mayo golearon por 0-3 a sus archienemigos, con goles de Pavoletti y doblete de Suso. Eso sí, en el presente siglo XXI sale victoriosa la escuadra blucerchiata con 12 victorias por las nueve de los genoveses.

Y la mayor goleada se vio un 17 de octubre de 1948, día que la Sampdoria humilló a sus rivales por 5-1, gracias a la doppietta de Curti y los tantos de Baldini, Bassetto y Prunecchi. El gol visitante y de la honra lo anotó Corradini.

Arbitrará Davide Massa

El encargado de impartir justicia en el Derby della Lanterna será Davide Massa (36 años). El de Imperia, también banquero, debutó como colegiado en las catacumbas del fútbol transalpino, llegando en 2003 a la Serie D. Nueve años después, tras pasar por Serie C y Serie B, se estrenó en la Serie A. Desde ese 2012 hasta ahora son 105 duelos los que ha pitado.

Davide Massa. / Foto: zimbio.com

También ha estado presente en Coppa y Supercoppa Italia. Además, fue nombrado colegiado UEFA y FIFA en 2014, pasando a dirigir contiendas continentales e internacionales. Champions League, Europa League, UEFA Youth League, ligas de Arabia Saudí, Egipto y Qatar.

Convocatorias

Sampdoria: por confirmar.

Genoa: por confirmar.

Posibles onces