Los Timberwolves se meten en la boca del lobo

Los Timberwolves sufrieron una decepcionante derrota ante los Nuggets la madrugada del jueves. Después de haber llegado a colocarse cuartos de la conferencia Oesta, han caído hasta el octavo puesto y con posibilidades de que Denver les arrebate otro año la clasificación para los playoffs.

La ausencia de Butler

Los Wolves fueron uno de los equipos más activos en el mercado durante este verano, cambiando a Zach LaVine y Kris Dunn a los Bulls por Jimmy Butler, que asumió el rol de líder de Minnesota, llevándolos a un récord de 36-26. Pero Butler se desgarró el menisco de la rodilla derecha el 24 de febrero y no ha pisado una cancha desde entonces. Los Timberwolves han firmado un récord de 8-9 desde su lesión, culminando con la derrota frente a los Nuggets en su carrera particular por el octavo puesto de playoffs.

Mientras que Minnesota sufrió la lesión con su mejor jugador en el peor momento posible, los Nuggets recuperaron a Paul Millsap de su lesión en la muñeca, y los Jazz sumaron 27 victorias en 32 partidos una vez que Rudy Gobert regresó de una lesión de rodilla en enero. Ahora, corren el peligro de no entrar en la postemporada.

Jimmy Butler a punto de volver | Foto: NBA.com



¿Están los Wolves realmente a punto de perderse los playoffs?

Si no mejoran y Butler no regresa, este podría ser uno de los peores finales de lo que se suponía que sería una exitosa temporada.

Los Timberwolves ahora están empatados con los Nuggets con un récord de 44-35. Minnesota de momento tiene ganado el octavo puesto sobre Denver, ya que los derrotó dos veces esta temporada, pero a ambos equipos les quedan tres partidos, y en el último partido de la temporada se vuelven a enfrentar ambos, esta vez en Minnesota, el 11 de Abril. Otro factor en contra es que aunque ganaran estos tres partidos, la séptima plaza que ocupan ahora mismo los Pelicans, está bastante complicada, ya que los partidos que le quedan a los de Nueva Orleans son ante equipos que no se juegan ya demasiado, como son los Suns, Warriors y Clippers. Butler parece que está a punto de regresar, y su momento no podría el más indicado. Minnesota se enfrenta a los Lakers y a los Grizzlies, antes de su final de temporada contra los Nuggets, y los de Colorado tiene un camino mucho más difícil, teniendo que jugar con Clippers y Blazers antes de ir a Minnesota. Si no mejoran y Butler no regresa, este podría ser uno de los peores finales de lo que se suponía que sería una exitosa temporada.