Próximo destino: la Eurocopa de Suiza

En esta Ronda Élite, la Selección Española se ha enfrentado a Turquía y a la República de Irlanda. Contra las turcas, las españolas consiguieron sacar un resultado favorable de 5-0, mientras que, en el choque contra Irlanda, España salió victoriosa con un 3-0. En total, España ha conseguido cosechar seis puntos, estando cuatro por encima de Austria, que es su última rival. La Selección Española se ha valido para depender de sí misma, por lo que, aunque pierda frente Austria, España seguirá yendo a la Eurocopa de Suiza.

La seguridad de la que goza la Selección Española es debido a la victoria contra Irlanda, ya que esos tres puntos alejaron a La Rojita del resto de selecciones. Rosita Márquez y Carla Bautista fueron las artífices de la victoria frente a las chicas de verde, ya que con dos goles de la bética y otro de la colchonera, valieron a España para poner el 3-0 en el marcador. El técnico español, Pedro López, quiso probar cambios respecto al primer encuentro, ya que quería encontrar un esquema muy competitivo, con el objetivo de estar totalmente preparado para disputar un Campeonato de Europa muy competitivo. Este resultado le valió a España para que ningún rival se le acerque en la tabla de clasificación, por lo tanto, ya se puede decir que España estará este verano en Suiza, lista para disputar la Eurocopa.

A pesar de tener ya el billete de avión dirección Suiza, a España le queda todavía un partido más que disputar de esta Ronda Élite, un partido contra Austria, que se jugará este domingo a las 15:00 (hora penínsular). Las austriacas están a cuatro puntos de las españolas, por lo tanto, aunque sea Austria la que salga victoriosa del encuentro, se quedarían a un punto de España, por lo que España no vería peligrar su pase al Campeonato de Europa, aunque pierda el último partido de la Ronda Élite. No obstante, las de Pedro López no van a salir a regalar el partido, ya que el partido le sirve de antesala para poner en práctica las tácticas, estrategias y esquemas que se seguirán en la Eurocopa.