Previa Deportivo Alavés - Getafe: la traca final

El último arreón. El objetivo está cerca y la tropa es consciente de ello. El largo recorrido va llegando a su fin y al final del camino se ve luz. Una temporada que se inició de la peor manera puede acabar con sintomas positivos.

La lucha pretende ser dura, muy física. En frente, estarán los getafenses que no regalan nada a nadie. Además, vienen completando un curso brillante por lo que la exigencia será la máxima.

El partido abrirá la jornada del sábado, a las 13:00 horas, y se podrá seguir en VAVEL.com y en Bein LaLiga. A pesar de no ser un horario excesivamente agradable, la afición albiazul llenará las gradas de Mendizorrotza. Además, apenas quedan entradas para el partido lo que demuestra que los aficionados volverán a alentar al equipo de Abelardo para buscar la permanencia de manera definitiva. El encargado de dirigir el choque será el aragonés Jaime Latre.

La sentencia

El Deportivo Alavés vuelve a Mendizorrotza con la intención de cerrar la permanencia de la mejor manera posible. Después de tres tropiezos, el pasado domingo se recuperó la solidez y el equipo evidenció una mejoría en el aspecto defensivo. El plantel se siente con ganas de hacer un buen partido ante el Getafe y volver a sí a ofrecerle una nueva victoria a su afición.

Guidetti jugará con máscara. Fotografía: LaLiga

Respecto a las bajas, Dani Torres será duda hasta última hora. El club anuncio en la mañana del miércoles que el colombiano sufre un pinzamiento en su rodilla derecha producida en una jugada frente al cuadro perico. A su vez, John Guidetti tendrá que jugar con una máscara protectora, ya que, se fracturó la nariz en el RCDE Stadium. Por último, Ibai Gómez que no pudo viajar a Barcelona, tiene opciones de entrar en la convocatoria una vez superada la inflamación en el músculo piramidal del glúteo.

A sí las cosas, debido a los contratiempos, el Pitu no podrá volver a repetir la alineación que utilizó frente al Espanyol. Bajo palos estará Pacheco y por delante se colocarán los Duarte, Ely, Laguardia y Martín. El centro del campo es probable la vuelta de Manu García al once, después de quedarse sin jugar en el último encuentro. A su lado, jugará un Tomás Pina ya consagrado en la maquinaria albiazul. En los costados es donde más dudas hay, ya que, disputan por dos puestos tres o cuatro jugadores. En un principio, Ibai partirá desde el banquillo, ya que, no hay ninguna obligación de correr algún riesgo con un jugador que viene arrastrando molestias. Por lo tanto, Pedraza, Hernán y Rubén Sobrino se jugarán los dos puestos de la banda. Arriba, en busca del gol jugarán dos estiletes como Munir y Guidetti.

Guidetti marca el tanto albiazul que después sería anulado. Fotografía: LaLiga

Orden y seriedad

El Getafe CF llega a Vitoria con la intención de volver a sumar tres puntos. Después de caer frente al Real Betis, los muchachos de Bordalás quieren volver a la senda de las victorias y a por ello saldrán al césped del coliseo albiazul. No quieren despegarse de la zona alta y la intención es la de acabar la competición lo más arriba posible.

El técnico alicantino no podrá contar por lesión con los centrocampista Mauro Arambarri y Merveil Ndockyt. Tanto Djene como Markel Bergara se han recuperado de sus respectivas lesiones y tienen serias opciones de entrar en el once. Portillo tampoco estará, ya que, cumple ciclo de amarillas.

En cuanto a a la alineación, Guaita será quién defienda la portería azulona. La defensa estará formada por Antunes, Djene, Bruno y Damián Suárez. En el centro del campo jugarán el elgoibarrés Markel junto a Fayçal Fajr completando los costados Amath y Gaku Shibasaki. Arriba, dos jugadores que se entienden de maravilla como Ángel y Jorge Molina.

Ángel será una amenaza constante. Fotografía: LaLiga

Reencuentros

El Alavés recibe este sábado a viejos amigos. El Getafe es entrenado por Bordalás con Pelegrín, Javi Vidal y Javi Barbero en su cuerpo técnico y con Sergio Mora y Dani Pacheco entre sus futbolistas, todos ellos ex del Alavés.

Bordalás solo estuvo una temporada en Vitoria, pero siempre se le recordará como el entrenador que devolvió al Alavés a Primera diez años después. En su cuerpo técnico están Sergio Pelegrín, exjugador del Alavés, Javi Vidal, expreparador físico del conjunto vitoriano y Javi Barbero, que fue entrenador de porteros del Alavés durante varios años.

Dani Pacheco llegó al Alavés en la temporada 15/16 cedido por el Betis y lo hizo por petición, como no, de Bordalás, que lo había tenido a sus órdenes en el Alcorcón. Al igual que Dani Pacheco, Sergio Mora solamente permaneció una campaña en Vitoria, pero fue también un jugador muy importante y muy recordado por la afición alavesista. Jugador también muy ligado a la carrera de Bordalás, con el que coincidió en Hércules, Alcoyano, Alcorcón y Alavés

Tres artífices del ascenso del conjunto albiazul. Fotografía: LaLiga

Declaraciones de los entrenadores

Ambos entrenadores han ofrecido en la mañana del viernes la habitual rueda de prensa previa al partido de mañana. Los dos preparadores han avisado de la dificultad que entraña el partido pero se sienten preparados y confiados en hacer un buen encuentro.

El preparador babazorro ha iniciado reconociendo la importancia del partido: "Sabemos que es un partido que si ganamos sumaríamos 35 y que nos acercarían al objetivo. Todavía quedan ocho jornadas y esto era impensable cuando cogí las riendas del equipo. Mañana volvemos a nuestro campo, sabemos que estamos fuertes y creo que en el último partido recuperamos las buenas sensaciones", ha declarado. Considera que el equipo de Bordalás exige estar los 90 minutos intensos y es una de las revelaciones del campeonato junto al Girona.

Por último, Abelardo ha incidido en que hay que conseguir más de 35 puntos para salvarse, ya que, los de abajo pueden llegar a esas cifras. Aun así, ha reconocido que con la victoria de mañana la salvación estaría cerca.

Por su parte, Bordalás ha comenzado valorando la temporada que están realizando: "Estamos muy satisfechos con la temporada, está siendo un curso fantástico y el pasado lunes tuvimos mala suerte con el Betis pero ya es historia". Ha añadido que en el fútbol no se puede estar lamentándose, ya que, se tiene una nueva oportunidad de manera inminente.

A su vez, cree que el Alavés es un rival "complicado" con una afición increíble que ha sumado muchos puntos desde la llegada de Abelardo. Con la permanencia prácticamente sellada, se muestra ambicioso y declara que van a intentar quedar lo más arriba posible para acabar así con buenas sensaciones.

"Siempre que pierdes un futbolista que está a buen nivel como Portillo es una baja importante. Esto forma parte de la competición pero ya hemos tenido en otras jornadas la ausencia de jugadores fundamentales debido a lesiones o amonestaciones. No podemos estar lamentándonos y el compañero que entrará lo hará francamente bien", ha concluido.

Estadísticas

El cuadro vitoriano marcha decimosexto con 32 puntos mientras que el plantel madrileño marcha undécimo con 39 puntos. El equipo de Bordalás, junto al Deportivo Alavés era un claro candidato a luchar por la salvación pero gracias a la buena temporada que están realizando en ningún momento se han acercado a la zona roja de la clasificación.

Al equipo de Abelardo le cuesta marcar goles y lleva anotados 26 dianas. En cambio, la escuadra azulona lleva nueve tantos más, en parte, por el gran estado de forma de sus máximos exponentes arriba como son Jorge Molina y Ángel. Entre los dos llevan más de la mitad de los goles de todo el equipo. Este equipo además de pisar área rival, encaja muy poco, ya que, lleva en contra tan solo 28 goles por lo que el gol-average es positivo. El mal inicio del conjunto vitoriano fue una losa importante que afortunadamente se ha levantado. Aun así, se encajaron muchos goles y actualmente ese registro está en 45.

En cuanto a las amarillas, el Getafe CF ha recibido 95 amarillas en lo que va de curso. Por su parte, el Deportivo Alavés ha sido amonestado en lo que va de campaña con 82 amarillas.

Jaime Latre dirigirá el choque

El colegiado encargado de arbitrar el encuentro será el aragonés Santiago Jaime Latre. Nacido en Sariñena, Huesca, el 17 de junio de 1979, es uno de los árbitros más jóvenes de Primera División. Esta es su cuarta temporada en Primera División. Debutó en la máxima categoría en la temporada 2014 y desde entonces lleva 58 partidos dirigidos.

Este curso ha arbitrado 15 encuentros de Liga, con una media de 6,10 tarjetas amarillas por encuentro. La media de rojas es de 0,06. Además de arbitrar en Primera División ha arbitrado tres partidos más en la Copa del Rey.

Curiosamente, arbitró el partido de la primera vuelta entre el Getafe y el Alavés que se saldó con una victoria clara a favor de los madrileños por 4 a 1.

No es la primera vez que dirige un partido en Mendizorrotza, ya que, fue el encargado de impartir justicia en la cuarta jornada que enfrento al Deportivo Alavés con el Villarreal.

Jaime Latre en su último partido en Mendizorrotza. Fotografía: LaLiga

Convocatoria

Deportivo Alavés: Abelardo no ha hecho pública la lista de convocados. Son baja por lesión Carlos Vigaray y Dani Torres. Por lo tanto, todos los disponibles entran en la convocatoria. Una hora antes del choque hará los descartes necesarios.

Getafe CF: Martínez, Guaita, Djene, Antunes, Bruno, Markel Bergara, Cabrera, Flamini, Ángel, Gaku, Remy, Mora, Molinero, Molina, Pacheco, Fajr, Damián y Amath

Alineaciones

Deportivo Alavés: Pacheco; Duarte, Ely, Laguardia y Martín; Pedraza, Manu García, Tomás Pina y Sobrino; Munir, Guidetti.

Getafe CF: Guaita, Damián Suárez, Djené, Bruno González, Antunes; Shibasaki, Fajr, Markel Bergara, Amath Ndiaye; Ángel, Jorge Molina.