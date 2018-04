Charlotte vs Asuka: la reina contra la emperatriz

Google Plus

Desde la llegada de Asuka a NXT se había hablado de este posible combate, especialmente gracias al buen trabajo realizado por Charlotte en el roster principal, siendo el rostro de la división femenina de las dos marcas. La hija de Ric Flair se ha ganado el apoyo de los fans con su gran trabajo, lo que le ha llevado a ser una de las luchadoras más condecoradas de la historia de la WWE pese a su corta carrera. Por su parte Asuka cuenta con que no ha sido derrotada en un uno contra uno desde su llegada a la compañía de Vince McMahon.

Asuka marcó su nombre en la historia al conseguir ser la primera ganadora del Royal Rumble femenino, lo que le daba la oportunidad de enfrentar a cualquiera de las dos campeonas, Charlotte o Alexa Bliss. Cuando la nipona iba a tomar una decisión, la música de Ronda Rousey se lo impidió. De esta forma la elección de Asuka sobre a cuál de las dos campeonas enfrentaría en WrestleMania quedó en hibernación.

Tras el combate de Fastlane entre Charlotte y Rubit Riott, donde la hija de Ric Flair retuvo el cinturón de SmackDown, la música de Asuka sonó. La nipona hizo su entrada para encararse con Charlotte y anunciarle que en la elegía a ella para el combate en WrestleMania. De esta forma el combate entre la hija de Ric Flair y la ex campeona de NXT se hizo oficial.

Las semanas venideras las dos siguieron sus caminos, con Chaltotte y Asuka apareciendo en los programas y haciendo sus promos. Charlotte llega al evento magno con el reinado más largo de la marca azul, mientras que Asuka llega con más de 200 victorias de forma consecutiva por lo que las espadas están por todo lo alto. Para echar más leña al fuego las dos se vieron las caras en la final del WWE Mixed Match Challenge este miércoles donde Asuka consiguió la victoria. Para echar aún más leña en el fuego, Carmella aún posee el maletín de Money in the Bank por lo que podría aparecer para canjearlo y hacerse con una pelea titular en medio del evento magno ante una debilitada rival.

El resultado de este combate marcara un punto de inflexión en las divisiones femeninas de Raw y de SmackDown. Si Asuka gana, que es lo que se está rumoreando, será traspasada a SmackDown Live donde aún no ha peleado. De lo contrario, si Charlotte consigue retener el cinturón, la hija de Ric Flair se convertirá en la luchadora que más tiempo ha habrá portado el campeonato femenino de la marca azul de la historia. Y si ocurre la opción de Carmella canjee el maletín de Money in the Bank, sería la primera vez en la historia que ocurre esto y la segunda vez que un maletín es canjeado en el evento magno, la primera vez fue Seth Rollins hace tres años.