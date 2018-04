WrestleMania Woman’s Battle Royal: un paso más

Google Plus

El wrestling femenino sigue con pie firme hacia adelante. La WWE presentó en las semanas previas un nuevo tipo de combate, en esta ocasión para la división femenina, la WrestleMania Woman’s Battle Royal. Este formato de combate trata de igualar a la división femenina con la masculina, pues al igual que los hombres tienen la batalla real en honor a Andre El Gigante, ahora las mujeres tienen este combate.

Las reglas de este combate son idénticas a las de la batalla en honor al mítico exluchador de la WWE, y muy parecidas a las del Royal Rumble. Las luchadoras de las dos marcas entrarán a la vez al ring y tendrán que tratar de eliminar a sus rivales expulsándolas por encima de la tercera cuerda. La última luchadora que quede en pie sobre el ring tendrá en su haber el convertirse en la primera ganadora de este tipo de combate.

La lista de luchadoras que formaran parte de este combate es la formada por Sasha Banks, Becky Lynch, Naomi, Ruby Riott, Sarah Logan, Liv Morgan, Natalya, Bayley, Lana, Mandy Rose, Sonya Deville, Mickie James y Carmella, aunque seguramente el número aumente en la fecha del evento. La rivalidad que están teniendo Bayley y Sasha Banks en Raw las hace partir como favoritas, en gran parte porque durante muchas semanas se llegó a rumorear un combate entre ambas en el evento magno.

El combate no ha estado exento de polémica desde el momento de su anunció. La compañía de Vince McMahon anunció el combate como el The Fabulous Moolah Memoral Battle Royal, en honor a la miembro del salón de la fama The Fabulous Moolah. Una lluvia de críticas llegó a la compañía americana debido al pasado algo turbio de Moolah, pues según algunas investigaciones y declaraciones de antiguas pupilas, Moolah estaba involucrada con casos de extorsión, prostitución y explotación laboral. La WWE se vio obligada a cambiar el nombre de la pelea, en parte también porque alguno de los principales del evento se había quejado del nombre.

Este domingo sabremos cual de las luchadoras escribe su nombre en la historia como ya hicieron Asuka, al ganar el primer Royal Rumble femenino de la historia, Alexa Bliss, al ganar la primera Elimination Chamber femenina, o Charlotte, al ganar la primera Hell in a Cell femenina. Además, otro de los alicientes con los que cuenta la batalla es la más que probable presencia de alguna luchadora de NXT, como pueden ser Peyton Royce o Billie Kay.