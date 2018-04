Jornada de infarto en busca del playoff en la Tercera División andaluza

Cuando solo quedan dieciocho puntos en juego para terminar la fase regular cada jornada es como una final ya que un fallo te alejaría de los puestos de playoff por lo cual cada jornada que queda será de infarto sin duda alguna. Empiezan los duelos directos entre ellos tenemos el Atlético Malagueño que defenderá el liderato ante un Huétor Tájar que tiene que ganar si quiere meterse de nuevo en playoff y un Antequera que también se le juega contra un Mancha Real que solo le vale ganar si aun quiere aspirar a meterse en los playoff de ascenso.

Atlético Malagueño - Huétor Tájar

El Atlético Malagueño defenderá el liderato el domingo a las 17:30 horas en su estadio en el Ciudad deportiva de la Federación ante un Huétor Tájar que se juega su última oportunidad de entrar a los playoff de ascenso. El Atlético Malagueño podrá contará con toda la plantilla disponible y saldrá probablemente con el once de gala y el Huétor Tájar también podrá contar con toda la plantilla disponible y sacará su once de gala. En la ida ya consiguió llevarse los tres puntos el Huétor Tájar ante el filial malagueño, gano por 1 - 0 con gol de Alberto en el minuto 68 aunque bien es verdad que el Atlético Malagueño jugó desde el minuto 12 con un jugador menos tras la expulsión de Jaime moreno. En anteriores enfrentamientos entre estos dos equipos en el Campo de la Federación siempre ha gana el Atlético Malagueño o han empatado excepto en el 2015 que ganó el Huétor por 1 - 2. El filial malagueño llega después de conseguir 10 de los últimos 12 puntos disputados que le han llevado a recuperar la primera posición incluso teniendo un partido menos contra el Linares Deportivo que se jugará el 18 de abril, mientras que el Huétor llega como sexto clasificado tras cuatro derrotas consecutivas y quedando a cuatro puntos del Antequera y el Real Jaén que ocupan la tercera y cuarta plaza respectivamente que darían opción de jugar los playoff de ascenso.

El Palo - Almería B

Será el partido que cierra la jornada el que se disputará el domingo a las 19 horas en el estadio de San Ignacio entre el conjunto del Palo y el Almería B. Partido intranscendental para El Palo que no se juega nada solo quedar lo más alto posible en la clasificación pero el Almería B se juega despegarse del Antequera y el Real Jaén que son sus próximos rivales y que los tiene a siete puntos de diferencia e intentar arrebatarle el liderato al Atlético Malagueño que tan solo lo tiene a dos puntos aunque con un partido menos del filial malagueño. El Palo no podrá contar para este partido con los defensas Salvi Ramírez, que vio la quinta amarilla la pasada jornada en el empate contra el Mancha Real, ni con Igna que fue expulsado con roja directa también en dicho partido. El Almería B no podrá contar con su máximo artillero Chema que vio la quinta amarilla la pasada jornada en la victoria contra el Melistar una baja bastante importante para el filial almeriense. En la ida no pasaron del empate a cero pero sí que es verdad que el Almería B nunca ha ganado en sus anteriores enfrentamientos ante El Palo en el estadio de San Ignacio tan solo consiguió empatar a dos la temporada pasada por lo cual partido muy complicado el que tendrá el filial almeriense.

Antequera - Mancha Real

Partidazo el que se verá en el estadio El Maulí el domingo a las 18:30 horas entre el tercer clasificado, el Antequera, y el séptimo clasificado, el Mancha Real, para luchar por entrar en los puestos de playoff de ascenso. El Antequera llega muy motivado a este partido tras cosechar cuatro victorias consecutivas que le han llevado a alcanzar la tercera posición y colocarse a tan solo siete puntos de su próximo rival el Almería B, mientras que por la otra parte el mancha Real viene de conseguir diez de los últimos 15 puntos disputados que le han llevado a colocarse séptimo a tan solo seis puntos de los playoff de ascenso y que de perder este partido vería como se quedaría casi sin opciones de entrar en los puestos de playoff. El Antequera podrá contar con todos los jugadores disponibles y sacará su once titular para buscar los tres puntos mientras que el Mancha Real no podrá contar con el defensa Álex Carmona que vio la quinta amarilla la pasada jornada en el empate contra El Palo. En la ida ya se llevó los tres puntos el Antequera ante el Mancha Real por 0 - 2 con goles de Coco de penalti y Diego pero en anteriores partidos entre estos dos equipos en el estadio del Maulí el Mancha Real ya sabe lo que es ganar allí ya que ha ganado tres veces de las últimas cuatro visitas al estadio del Antequera por lo cual se prevé un partido muy disputado donde los dos equipos tienen mucho que ganar y mucho que perder.

Vélez C.F. - Motril

Tras la derrota del Motril el pasado domingo ante el Linares y el miércoles contra el Real Jaén del partido aplazado de la jornada 33 le han llevado a perder la tercera y la cuarta plaza de la clasificación quedándose ahora mismo fuera de los puestos de playoff en la quinta posición a dos puntos por lo cual partido importantísimo para el Motril para intentar recuperar los puestos perdidos y volver a entrar a los puestos de playoff de ascenso. El Vélez afrontará este partido sin bajas por lo que podrá contar con toda su plantilla mientras que el Motril no podrá contar con el defensa Fatah que vio la quinta amarilla en el partido con el Real Jaén ni con su máximo goleador Joan Grasa que fue expulsado por doble cartulina amarilla, baja muy importante ya que el delantero lleva 25 de los 73 goles que lleva anotados el conjunto motrileño. En la ida ya le ganó el Motril 4 - 0 a un Vélez que nunca le ha ganado al Motril pero que tampoco ha sido capaz de marcarle ni un solo gol y siempre ha salido goleado por lo que intentarán romper esa mala racha que llevan con el conjunto motrileño.