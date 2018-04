Stan Bowman y Joel Quenneville seguirán en los Blackhawks

Google Plus

No ha sido una temporada fácil para los Blackhawks, el equipo que el año pasado lideró una de las divisiones más difíciles de la NHL, este año finalizará último y con diferencia en la división central, perdiéndose la postemporada por primera vez desde 2008.

Si el barrido sufrido en los playoffs hace un año causó una conmoción y un huracán en la organización, muchos estaban esperando que ocurriría cuándo finalizara esta que aún han quedado más lejos de los objetivos. La continuidad en los puestos del manager general Stan Bowman y del entrenador Joel Quenneville se puso en duda en varios medios y tertulias de la ciudad del viento.

Las dudas han quedado resueltas por John McDonough, presidente y director general del equipo que ha confirmado a ambos en sus puestos para la temporada 2018-19.

Los más adecuados para volver a la senda de la victoria

"Me encontré con Stan (Bowman) hará una semana y hablamos sobre su futuro, sobre el futuro de Joel (Quenneville)", declaró McDonough. "Creo en la continuidad. Tienen un gran historial de éxitos. No estamos atados al pasado. Ha sido un año muy decepcionante y nuestras expectativas son muy altas. Y no vamos a renunciar a esas expectativas. Pero estoy convencido que tanto Stan como Joel son las personas que nos las devolverán."

John McDonough Foto Antonio Pérez

Y esas expectativas al ser altas no pueden pasar por el concepto de reconstrucción del equipo, para McDonough no hay más opción para el año que viene que volver a ser un equipo ganador.

La noticia ha sido muy bien recibida por los que son los símbolos en el hielo de esta edad de oro de la franquicia de Illinois, Jonathan Toews y Patrick Kane. El capitán hacía especial hincapié en apoyar a la gerencia en la resolución de los errores que se hayan podido cometer por parte de los jugadores dando lo mejor en el hielo. Kane por su parte recalcaba el gran trabajo de Quenneville en el crecimiento de los jóvenes valores del equipo.

Más allá del beneficio de la duda

Esta renovación de la confianza viene avalada por el trabajo ya realizado por ambos personajes desde que iniciaron su andadura profesional en general y en los Blackhawks en particular.

Joel Quenneville es el entrenador en activo más victorioso de la NHL, y en el histórico solo está por detrás del legendario Scotty Bowman, padre de Stan por cierto. De toda su carrera esta será la primera temporada que finalizará con balance negativo.

Al veterano entrenador se le ha acusado de no saber sacar el potencial y formar a jugadores jóvenes, pero este año las actuaciones y mejora en su juego de Alex DeBrincat o Nick Schmaltz son de lo poco que se puede salvar de la temporada.

Stan Bowman se ha visto de unos años a esta parte acorralado por el límite salarial que le ha obligado verano tras verano a deshacerse de piezas importantes del equipo, y aún así ha conseguido mantener una escuadra competitiva.

La lesión de Corey Crawford a finales de diciembre ha marcado un antes y un después para los Hawks. A Anton Forsberg, Jeff Glass o Jean-Francois Berube el papel de titular en la portería les ha venido demasiado grande y la caída en la clasificación ha sido continua desde entonces.

Trabajando en los Blackhawks del futuro

Aunque tardó en confirmarse la no presencia de los Blackhawks en los playoffs, está claro que desde la oficina se trabajó sobre esa premisa desde tiempo antes, como demostraron las declaraciones de Bowman sobre no mover ficha a corto plazo en el cierre de mercado y los traspasos de Ryan Hartman y Michal Kempny para obtener elecciones de draft de cara a futuro.

Por su parte Quenneville ha incluido en las alineaciones gran cantidad de jóvenes jugadores fogueandolos y probando sus habilidades mucho antes de los training camps de verano y pudiendo valorar en condiciones de competición a las semillas del futuro corazón de los Blackhawks.

Ante la adversidad, el plan de Bowman y Quenneville para volver a ser victoriosos ha sido refrendado por los gestores del equipo, y las declaraciones de McDonough son el reflejo en forma de palabras de la continuación de dicho plan.