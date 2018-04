Previa Real Betis - SD Eibar: objetivo, pasaporte europeo

Google Plus

Solamente restan ocho fechas para la competición doméstica toque a su fin. Se puede decir además que estamos viviendo una de las Primeras más aburridas de los últimos años. Con el campeón, los cuatro puestos Champions y los tres de descenso casi decididos, lo que mantiene el interés es la lucha por Europa. Desde el quinto (Villarreal, 47), hasta el décimo (Eibar, 40), solamente hay siete puntos. Entre medias, Betis (46), Sevilla (46), Girona (44) y Celta (40). Los hispalenses estarían ahora mismo fuera de Europa, empatados con su rival ciudadano, pero fuera. Sin embargo, quedando en esa plaza, jugarían por el Viejo Continente con total seguridad. Si ganan la Copa, entrarían, si la pierden, el séptimo iría a Europa corriendo la plaza del FC Barcelona.

Piques ciudadanos incluidos, el Betis está inmerso en una dinámica muy positiva que le está llevando de cabeza a luchar por el quinto puesto, único que garantiza acceso directo a la UEFA Europa League, sin previas. Los de Quique Setién suman tres victorias consecutivas por primera vez desde septiembre. Tras haber sufrido una irregularidad constante durante la práctica totalidad de la campaña, los resultados parecen haber llegado. Los verdiblancos dan espectáculo, eso no se puede negar. Su problema es que dejan demasiados espacios atrás. En algunas jornadas, han protagonizado resultados tremendos (4-4 ante la Real Sociedad, 4-6 ante el Valencia, victoria 3-5 en el Pizjuán). Sus encuentros son por tanto, disparatados y caóticos. Muchas veces, incontrolables. Y esa es la asignatura pendiente de este Real Betis.

El Eibar, por su parte, suma una única victoria en sus últimos siete encuentros. Ello le ha hecho alejarse algo de los puestos nobles. Pero Mendilibar y los suyos no van a tirar la toalla tan fácilmente. No tienen nada que perder y tienen ante sí una gran oportunidad de colocarse a tiro de piedra de un rival directo. Los armeros han demostrado que tienen potencial para ser tomados en cuenta en la pugna europea. Los más grandes (FC Barcelona. Atlético de Madrid y Real Madrid) han tenido que sudar la gota gorda para vencer en Ipurua. Quizá no mereciera vencer allí ninguno de los tres, pero al final, las individualidades son claves en este deporte. Y si de algo adolecen los de Ipurua es de precisión ante la meta rival.

Cara a cara

Ambas escuadras se han medido en once ocasiones, con un balance equilibrado. Cuatro victorias balompédicas, cuatro empates y tres armeras, No es una rivalidad muy frecuente. Los béticos suelen ser fijos en Primera. Coincidieron hasta ahora en tres temporadas en Segunda División y otras tres (ésta incluida) en la máxima categoría. El recuerdo más reciente, la primera vuelta. El Eibar le hizo la "manita" al Betis en Ipurua, lo que supuso un tremendo punto de inflexión para los eibarreses y el inicio de su buena temporada, tras tres meses rozando el infierno.

Estadísticas

REAL BETIS SD EIBAR GOLES A FAVOR 50 36 GOLES EN CONTRA 53 43 RENDIMIENTO COMO LOCAL 7V 3E 5D (24 PUNTOS) 7V 4E 5D (25 PUNTOS) RENDIMIENTO COMO VISITANTE 7V 1E 7D (22 PUNTOS) 4V 3E 7D (15 PUNTOS)

Los de Quique Setién son el quinto mejor ataque, pero a su vez la segunda peor defensa de la Liga, solamente por detrás de Las Palmas y Deportivo (61). No destacan demasiado en casa, donde ya han recibido 28 goles. Sí lo hacen en el último cuarto de hora, en el que son los de Heliópolis son capaces de anotar el 34% de sus tantos. El bético no es un club que destaque en el remate, siendo el decimoquinto en este aspecto (249). Sin embargo, es un conjunto muy productivo a la hora de materializar sus ocasiones, obteniendo un 20% de conversión, solamente por detrás del Barça,

El Eibar es todo lo contrario. Remata bastante más (288), pero no consigue la precisión deseada (12%). Los de Mendilibar son la tercera plantilla más envejecida de la competición (27 años), así como uno de los equipos más limpios, con solamente 59 tarjetas. Su productividad en ataque se ha visto reducida en las últimas semanas, habiendo conseguido cinco goles a favor en los últimos ocho duelos. Sin embargo, el rendimiento en área propia también ha mejorado. Hace una vuelta desde que los armeros no encajan tres tantos.

Estilos de juego

Los locales son uno de los equipos que más "show" protagonizan de todo el campeonato. Cada aparición bética está llena de incertidumbre. Duelos imprevisibles, goles, cascada de ataques, partidos de ida y vuelta... Ver al Betis es una auténtica bendición para el espectador neutral. Solamente un partido de 28 han acabado a cero. Sergio León (10), Sanabria (7) y el debutante Loren (5), encabezan la lista de anotadores. 17 futbolistas han besado las mallas en lo que va de campeonato. Setién impregna un estilo ofensivo y vertical, queriendo controlar la pelota, pero atacando rápidamente por los extremos. Su debe: lo incontrolado de sus encuentros.

Los armeros son sin duda, uno de los equipos más intensos y verticales de Primera DIvisión. Los azulgranas no dudan en imprimir velocidad a su juego. Todo se inicia con una alta presión en las primeras líneas rivales. La recuperación en últimos metros les permite generar un caudal alto en ataque. Cuando el juego es posicional, todo suele acabar con desbordes por banda, superioridades 2 para 1 y envíos al área hacia la referencia. Simple pero pragmático, así es el Eibar de Mendilibar.

Bajas y sanciones

Por los andaluces, no podrán estar ni Adán, ni Feddal, ni Francis ni Sanabria, todos por lesión. Se caen de la convocatoria Rafa Navarro, Camarasa y Julio Gracia. Los vascos llegan a Sevilla con Rico, Charles y Sergi Enrich en el dique seco. Diop no podrá estar, al ver tarjeta amarilla. Tampoco viajarán Areitio, Yoel, Juncá, Jovanovic y Lombán.