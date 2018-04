Previa CD Lugo - Real Oviedo: la derrota en la memoria y la mirada en la victoria

Google Plus

El camino a la gloria pasa por el Anxo Carro. Lugo y Oviedo se verán las caras en un encuentro que, aunque ni mucho menos será definitivo para las aspiraciones de ambos conjuntos, sí que puede ir encauzando las aguas del final de la temporada de ambos conjuntos.

Prohibido fallar

Casualmente, ambos conjuntos vienen de perder sus respectivos partidos en la jornada 33. El CD Lugo viene de hacerlo por un sonrojante e inesperado tres a cero en el Nou Estadi de Tarragona, ante el Nàstic, uno de los peores locales de la categoría.

Por parte del Real Oviedo y aunque no por ello menos sorprendente, tampoco pudo pasar de la derrota por la mínima en su feudo, el Carlos Tartiere, ante la Agrupación Deportiva Alcorcón. Los alfareros consiguieron el gol de la victoria en el siempre doloroso tiempo de descuento, tras un desafortunado resbalón del lateral carbayón Viti.

Los antecedentes

Desde que ambos equipos se enfrentaran por primera vez en el Fútbol Profesional, casualmente en el estreno del Real Oviedo en Segunda División, todos los partidos han sido muy parejos. Estamos hablando de tres empates -Un doble empate a dos en la 15/16 y otro empate a uno en la 16/17-, y una victoria para cada uno -Dos a uno para el Lugo en la 16-17 y tres a dos para el Oviedo en el partido de la primera vuelta de esta campaña-.

Como pueden observar, tanto por lo ocurrido en capítulos anteriores como por la situación que ahora mismo ocupan los dos equipos en la tabla clasificatoria se sabe que vamos a ver un partido muy muy ajustado ya que Lugo y Oviedo están separados por tan sólo dos puntos.

Quizás sea la última oportunidad para un equipo, el rojiblanco, que puede ver muy mermadas sus posibilidades de disputar playoff ya que ni consiguiendo la victoria entraría en los puestos de privilegio.

El Real Oviedo, para dormir a su calor, deberá ganar y esperar en una jornada con enfrentamientos claves como el Granada-Osasuna o el Zaragoza Huesca en la zona alta.

Asier, Linares y Valentini, entre otros, van a felicitar a Aarón tras conseguir el tanto de la victoria ante el Lugo en el partido de pretemporada. | Imagen: Real Oviedo

Anquela: “Este va a ser un partido precioso, con nuestra gente y con un gran ambiente de fútbol”

Así definió el entrenador del conjunto carbayón el choque entre dos equipos que utilizan la misma mirilla en este final de temporada. Un telescopio que les enfoca a una fase de ascenso que cada vez queda más cerca.

Otro miembro de la disciplina azul, Christian Fernández, central izquierdo, trató, además de zanjar la polémica que le tildaba de futbolista violento, de hablar sobre el fútbol del Lugo. Según el futbolista cántabro, el equipo gallego es peligroso porque pasa por una situación similar a la del Oviedo y si a eso le sumamos que el Anxo Carro es uno de los campos más difíciles de la categoría, ese peligro podría multiplicarse.

Forlín no se entrenó el miércoles y el propio Christian no finalizó la sesión

El defensa argentino, junto con el colombiano Olmes, que aún sigue sin debutar tras el grave esguince de tobillo que sufrió, no saltó al césped de la ciudad deportiva de El Requexón. La enfermería se vio completa con la ausencia de Christian, que no pudo finalizar la sesión de entrenamiento y se retiró de la misma antes de que diera comienzo el partidillo de entrenamiento ante el filial.

Christian Fernández cabecea un balón durante una sesión de entrenamiento ante la mirada de Saúl Berjón | Imagen: Real Oviedo

El cambio de sistema será clave

Si algo no funciona, no lo toques. O eso se suele decir. Pero cuando las cosas no salen como uno espera quizás llega el momento de intentarlo por otro camino. Se trata del cuestionado dilema sobre el empleo de un sistema de cinco o de cuatro defensas.

El Real Oviedo empleó por primera vez el sistema de tres centrales precisamente ante el Lugo, tras la desastrosa primera parte que el equipo carbayón firmó en aquella lluviosa mañana de noviembre en el Carlos Tartiere.

El cero a uno que señalaba en el medio tiempo fue lo mejor que le pudo pasar a los de Anquela que vieron cómo el cambio de sistema daba sus frutos en la segunda.

A partir de ahí, y sobre todo tras la derrota en el Zorrilla, al Real Oviedo le fue muy bien con ese sistema pero ahora, cuando las cosas no van tan bien como iban antes, el retorno a la defensa de cuatro vuelve a estar sobre la mesa de Juan Antonio Anquela.

La figura del media punta se antojará clave en el nuevo 4-2-3-1 que seguramente el entrenador andaluz emplee en el Anxo Carro.