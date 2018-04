Previa Baskonia vs MoraBanc Andorra : duelo entre los dos equipos más en forma de la liga

Google Plus

El Buesa Arena tendrá el privilegio este sábado de ver enfrentarse a los dos equipos más en forma de la Liga Endesa ACB en este momento. Los números no engañan y si nos fijamos en los últimos resultados de ambos equipos vemos que en la segunda vuelta del campeonato son los equipos que presentan los mejores balances de la liga con Baskonia imbatido (8-0) , y MoraBanc Andorra con sólo una derrota (7-1).

Baskonia encadena una racha de 9 victorias consecutivas, marca que hasta el momento es la mejor de esta temporada en la Liga Endesa, siendo clave hacer del Buesa Arena un fortín en el cual el conjunto baskonista encadena 5 victorias consecutivas con una media de 24.6 puntos de diferencia respecto a los rivales que han visitado últimamente Vitoria (Betis, FCB, Unicaja, Herbalife Gran Canaria y Montakit Fuenlabrada). Por parte del conjunto andorrano cabe destacar que hasta su derrota hace dos semanas, en el Gran Canaria Arena ante el Herbalife Gran Canaria, llevaba una racha de 7 victorias consecutivas, lo que suponía la mayor de la historia del club en la máxima categoría del baloncesto nacional. El conjunto andorrano volvió a las senda del triunfo la semana pasada al no dar opción al Tecnyconta Zaragoza imponiéndose por un contundente 100-77 en el Pabellón del Gobierno de Andorra.

Que siga la fiesta en el Buesa

Baskonia viene de una derrota tan decepcionante como inesperada en Euroliga, sufrida este jueves ante el Anadolu Efes por 79-81, lo que le deja séptimo en la tabla de la Euroliga y le condena a verse en los cruces del Playoff contra el actual campeón de Europa, el Fenerbahce de Zeljko Obradovic. Pero los hombres de Pedro Martínez saben que esto continua y no van a lamentar el desliz del jueves, tienen que demostrar ese ADN que lleva el club y ser ambiciosos para lo que resta de temporada y afrontar todos los retos con ese famoso “carácter Baskonia”, que ha colocado a este club en la élite europea e incluso lograr grandes gestas. Tornike Shengelia será clave para seguir manteniendo la buena línea de juego y resultado de los azulgranas, ya que hasta ahora estamos hablando del jugador más valorado de la competición con una media de 20.6 por partido.

Baskonia se sitúa en solitario en la segunda plaza de la clasificación de la Liga Endesa ACB con un balance de 18 victorias y siete derrotas, con una victoria de ventaja sobre el FC Barcelona que es su mas inmediato perseguidor y a 4 del actual líder, el Real Madrid.

En Andorra quieren seguir creciendo

MoraBanc Andorra viene en buena inercia con un balance de 7-1 en sus últimos ocho partidos y con un gran juego que le ha hecho ganarse un sitio en los puestos de Playoff, una lucha que esta muy cara. Es por eso que los hombres de Joan Peñarroya sabedores de que la empresa de ganar en casa del Baskonia, el mejor equipo de Europa durante este ultimo mes, saben que será un partido duro pero no renunciarán a nada bajo su lema de “Mai Por”( nunca miedo), en una pista que les trae malos recuerdos por la famosa eliminación el año pasado tras la polémica derrota ante el Real Madrid y el famoso campo atrás no pitado a Sergio Llull. El hombre clave para MoraBanc Andorra y además motivado para este partido al enfrentarse ante su ex equipo será Jaka Blazic, máximo anotador de este equipo con 14.6 puntos por partido, imporante en un equipo que es de los mejores ataques del campeonato, concretamente el tercer, solo por detrás de Real Madrid y FC Barcelona con 85.88 puntos por partido.

El equipo del principado se encuentra actualmente sexto en la tabla con 15 victorias y 11 derrotas, mismo balance que el quinto clasificado el Herbalife Gran Canaria y el séptimo que es Montakit Fuenlabrada. Pero MoraBanc Andorra no puede bajar la guardia porque solo una victoria les separa de sus perseguidores que son Unicaja y Iberostar, octavo y noveno respectivamente con un balance de 14 victorias y 12 derrotas, por lo tanto un tropiezo a estas alturas de campeonato puede poner en peligro la condición de equipo de Playoff para los de Joan Peñarroya.

Los precedentes favorables a Baskonia

Baskonia y MoraBanc Andorra se han visto las caras en 14 ocasiones en precedentes de la Liga Endesa, con un balance de 10-4 a favor del Baskonia. Si tenemos en cuenta los partidos disputados en el Fernando Buesa Arena es de 5-1 también a favor de los vitorianos. Estos dos equipos se midieron en la jornada 12 y el Baskonia se impuso por 94-97 con una gran actuación del ala-pívot georgiano Tornike Shengelia que anotó 20 puntos y capturó 7 rebotes para un total de 21 en valoración.

Parte médico y novedades

Por parte del conjunto local el Baskonia Jayson Granger es seria duda, mientras que Janis Timma se perdió el partido de Euroliga por una contusión en el codo y todavía no se sabe si podrá ser de la partida y su técnico Pedro Martínez lo podrá alinear.

Por parte del conjunto visitante el MoraBanc Andorra con la excepción de Beqa Burjanadze, el equipo viaja al completo a Vitoria y podrá estar a disposición de Joan Peñarroya.