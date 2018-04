Previa Real Betis - Eibar: un paso de gigante en busca del objetivo

Google Plus

La competición ha llegado al tramo decisivo de la temporada, donde los equipos ya se ponen de verdad el mono de trabajo y luchan hasta la última jornada por el objetivo propuesto a lo largo de la campaña, o por el contrario se quedan en el camino contra todo pronóstico. Los próximos ocho encuentros de LaLiga Santander tendrán de todo: emoción, espectáculo, alegrías o tristezas.

Alegrías son las que Betis y Eibar buscan para ellos mismos en este tramo final. Ambos se miden en un partido crucial en la lucha por jugar Europa League la próxima temporada. Cualquier pinchazo, a estas alturas de campeonato, puede resultar decisivo.

En pleno auge

El estado del conjunto verdiblanco es absolutamente perfecto. Su privilegiada situación en la tabla (sexto clasificado con 46 puntos) le hace partir con un ligero favoritismo en este partido, pero sin dejar atrás la peligrosidad del conjunto armero y el partido de la primera vuelta, en la que los béticos salieron vapuleados de Ipurúa.

La victoria en Getafe en los instantes finales del partido ha llenado de moral (más si cabe) a la plantilla de Setién para afrontar lo que se les viene encima de la mejor manera posible. nueve puntos en los últimos tres partidos les hace ser uno de los mejores equipos en las anteriores fechas de la liga, algo que les ha servido para adelantar a rivales directos como Girona o Sevilla y dejar atrás a otros como Celta, Getafe o Real Sociedad.

La baja de Antonio Adán para lo que resta de temporada puede ser un factor importante a tener en cuenta para el Betis, que ya sabe lo que es perder a un jugador importante a lo largo de la temporada. Los de Setién intentarán reponerse a esa baja con la ayuda de Dani Giménez, inédito hasta ahora en la competición doméstica y que será el 'guardián' verdiblanco de aquí al final.

El momento de forma de jugadores como Fabián, Guardado, Bartra o Loren ha hecho que el equipo se esté encontrando en el mejor momento de la temporada, y qué mejor que en el tramo final. Jugadores que tampoco tienen una participación activa desde el principio pero que desde el banco lo dan todo, como el caso de Sergio León, están dándole mucho a un equipo que es una piña. La solidez defensiva (sólo ha encajado tres goles en los últimos seis encuentros) y la aparición del presumible fichaje estrella, Ryad Boudebouz, son las claves del buen hacer de este Betis.

A remolque en una segunda vuelta complicada

Llega al Benito Villamarín un Eibar que no está viviendo su mejor momento ni mucho menos esta temporada. Los armeros tuvieron muchas dificultades en la primera vuelta para sacar adelante sus encuentros pero la goleada, precisamente al Betis, les sirvió como punto de inflexión para mejorar y colocarse como un serio candidato a luchar por Europa en la terna de esos equipos de la mitad alta de la tabla.

Y es que el conjunto eibarrés no ha conseguido la victoria en sus últimos cuatro encuentros, lo que le ha hecho perder posiciones en favor de equipos como Betis, Girona o Celta. De no ganar en el Villamarín, prácticamente diría adiós a la lucha por estos puestos europeos y se quedaría en tierra de nadie lo que resta de temporada.

Algo que penaliza mucho al equipo de Mendilibar es la doble cara que muestran cuando juegan de local a cuando lo hacen a domicilio. En Ipurúa, el Eibar es un equipo rocoso, difícil para cualquier equipo llámese Real Madrid o Barcelona. El ejemplo más claro es que Valencia, Betis, Sevilla o Villarreal no lograron sacar ni un sólo punto de este estadio. La presión que ejercen como equipo es muy complicada de igualar y si no estás a su nivel en cuanto a ritmo de juego, te superan con creces. Sin embargo, lejos del País Vasco el equipo parece otro. En sus últimas salidas, no ha conseguido ganar ante equipos que se encuentran en la zona baja de la clasificación, como Deportivo de la Coruña o Levante.

Declaraciones prepartido

En la previa del encuentro, ambos entrenadores comparecieron en rueda de prensa de cara al choque del sábado en Sevilla y de las dinámicas de sus equipos.

Quique Setién descartó tomar como referencia para afrontar el encuentro ante el Eibar de mañana la goleada encajada en el choque de la primera vuelta en Ipurúa. Entiende el preparador cántabro que encajaron cinco goles en la ida, pero fue un partido que no hicieron las cosas tan mal, el resultado no reflejó todo lo que había pasado en el terreno de juego.

Setién espera encontrarse con un equipo que les va a apretar arriba. Saben los registros que este equipo maneja para hacer goles, presiona bien, mete balones en el área, tiene jugadores muy intensos. También tiene sus puntos débiles y asegura que el Betis está en un muy buen momento, no va ser fácil pero son optimistas con el partido de mañana.

Por su parte, el técnico del Eibar Mendilibar se ha mostrado ilusionado de cara al choque del Benito Villamarín. Argumenta que están bien. Se enfrentan a un equipo que les gusta por su forma de jugar y que lo está haciendo bien. Saben que si no aprietan bien arriba o si son mejores que ellos en eso, les van a hacer correr mucho, pero saben que tendrán sus opciones de poder ganar el partido.

Mendilibar ha tenido palabras de elogio para el Real Betis, en las que dice que ellos están bien, con confianza y jugando bien. Están teniendo un poco de suerte, como en el último partido, pero para estar arriba como están también hay que tener esa suerte, y sobre todo hay que buscarla.

Precedentes

Tanto Betis como Eibar se han enfrentado en 15 ocasiones, tanto en Primera División como en Segunda División, con una igualdad pasmosa: cinco victorias verdiblancas, cinco victorias armeras y cinco empates.

En LaLiga, los eibarreses han ganado tres partidos, mientras que el Betis tan sólo uno. Esa victoria verdiblanca fue el último precedente entre ambos en el Benito Villamarín la temporada pasada, en la que el Betis venció al Eibar por 2-0.

Convocatorias y onces iniciales

El Eibar ya ha ofrecido lista de convocados y viaja a Sevilla con: Dmitovic, Riesgo, Capa, Peña, Paulo Oliveira, Arbilla, Ramis, Cote, Escalante, Dani García, Joan Jordán, Inui, Pedro León, Orellana, Kike, Alejo, Sarriegi y Francesc Regís. No podrá contar con Charles por lesión ni con Diop por sanción.

Por su parte, Quique Setién ha convocado a: Dani Giménez, Pedro, Javi García, Amat, Fabián, Sergio León, Boudebouz, Campbell, Durmisi, Bartra, Loren, Joaquín, Guardado, Barragán, Tello, Mandi, Rubén Castro y Junior. Son baja para el partido Camarasa, Adán, Feddal, Sanabria y Francis, todos por lesión.