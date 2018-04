Vicente Moreno: “Dependemos de nosotros mismos”

Google Plus

Tras el último traspiés en la visita a Paterna, Vicente Moreno ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido que se disputará en Son Moix el domingo ante el Lleida Esportiu a las 12:00h.

El conjunto dirigido por el técnico valenciano se encuentra en la cima de la clasificación a pesar de llevar seis partidos sin firmar ninguna victoria. Su máximo perseguidor es el Villarreal B a seis puntos de distancia. Sobre este hecho ha hablado Moreno hoy por la mañana: “Llegamos a la recta final y solo dependemos de nosotros mismos”, ha explicado.

Se ha mostrado satisfecho por el trabajo realizado por el equipo durante la semana: "Ha sido una buena semana de entrenamientos y ahora deberemos trasladar todo lo que hemos trabajado al partido de este domingo”, ha comentado esperando que se pueda ver un buen Mallorca delante de su afición.

También ha señalado que el partido ante el conjunto catalán tiene un plus de importancia tras la mala racha: “Queremos ganar porque necesitamos la victoria de este domingo para que todo vuelva un poco a la normalidad". Además, ha asegurado que ahora llega la parte más importante de la temporada y que los jugadores están muy metidos.

En cuanto al rival, Moreno quiere que el equipo esté atento y no conceda ninguna opción: "El rival de este domingo no nos pondrá las cosas nada fáciles. Es un buen equipo que además se está jugando el playoff".

Finalmente, el entrenador bermellón ha lamentado que los números en defensa no sean los mismos que durante toda la temporada: “Estas últimas jornadas hemos consentido que el rival nos pudiera marcar“. Aunque no ha querido quitar mérito a su equipo: “Las estadísticas conseguidas en defensa esta temporada son muy buenas, son fuera de lo normal” y espera que las buenas sensaciones vuelvan: “Queremos recuperar el equilibrio de marcar nosotros y no encajar"

FINALIZADO EL CAMPUS

La nota simpática de la mañana la ha dado el primer equipo jugando el ya clásico “11 vs 100” que da por finalizado el campus de Semana Santa que organiza el club. El partido consta de dos partes en el que participan jugadores de la primera plantilla y 100 niños que participan en el campus. Una divertida anécdota antes de la tensión que se vivirá en Son Moix el domingo.