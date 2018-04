Theo: "Jugar contra el Atlético es una motivación más"

Un derbi siempre es especial. Vaya como vaya la clasificación, los aficionados van a mirar con otra cara este encuentro. El caso de Theo Hernández es algo peculiar, ya que ha pasado por ambos equipos y sabe lo que significa un Real Madrid-Atlético por ambas partes. Olvidando su pasado colchonero, el francés concedió una entrevista a Codere Apuestas para ver las claves y lo que representa un partido de estas características.

No es cualquier choque

“Los derbis siempre son especiales. Cualquier partido lo vamos a competir al máximo. Jugar contra el Atlético es una motivación más y lo que vamos a hacer nosotros es luchar e intentar ganarlo”. El lateral quiso también hacer referencia al plus que le da jugar contra su hermano: “Tengo ahí a mi hermano y es algo muchísimo más especial que un derbi normal, es algo increíble. A veces nos picamos, pero nos llevamos muy bien y en casa no se habla nada de derbi”.

Sensaciones personales

Theo no dejó pasar la oportunidad de aclarar que está completamente disponible para lo que diga Zidane, ya que afirma haberse adaptado: “Me encuentro bien. Estoy bastante contento con esta temporada y ahora hay que seguir trabajando para seguir en esta línea. El Real Madrid es un club grandísimo. Me ha costado un poco más adaptarme, pero con el tiempo lo he ido haciendo mejor y estoy muy feliz”.

Sus inicios

Mirando atrás en el tiempo, el francés recordó con gran alegría cómo fue dar ese paso que le llevó al Real Madrid: “Cuando me llamaron para venir al Real Madrid ni me lo pensé. Para mí es el mejor equipo del mundo. Ahora tengo que seguir creciendo y quedarme aquí toda la vida. La primera vez que jugué en el Bernabéu sentí muchos nervios, pero con el tiempo me he ido relajando más”.

De hecho, no se lo pensó dos veces cuando declaró lo que significa el club merengue para él. Teniendo claro que por delante le espera una dura competición en su puesto, la paciencia parece ser su clave del éxito: “La llamada del Real Madrid ha sido el momento más bonito y feliz de mi vida. Mi sueño es crecer en el Real Madrid como persona y como jugador, y para conseguirlo tengo que trabajar día a día y esforzarme al máximo”.