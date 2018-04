Stoke City vs Tottenham en vivo y en directo online en Premier League 2018

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Swansea vs Tottenham en vivo, perteneciente a la fecha 33 de la Premier League. El encuentro tendrá lugar en el Bet365 Stadium a partir de las 16:00hrs.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Stoke City vs Tottenham. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

Fotomontaje: Aitor Sánchez-Rey Larrea (VAVEL.com)

Estos dos equipos se han enfrentado en 93 ocasiones, con 26 victorias para el Stoke City y 47 para el Tottenham. El Stoke no vence al Tottenham desde Mayo de 2015.

@StokeCity

Graham Scott, de 50 años, dirigirá el encuentro y estará asistido por Gary Beswick y Constantine Hatzidakis mientras que Andre Marriner será el cuarto colegiado. El experimentado árbitro que supo ser arquero en Abingdon Town F.C. ha estado dirigiendo en partidos de League One, Championship y EFL Cup.

@StokeCity

El estadio del partido Stoke City vs Tottenham en vivo será el Bet365 Stadium con capacidad para 30.089 espectadores.

Mauricio en el último entrenamiento, divertido con sus jugadores. FOTO: @Spurs_ES

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham, también ha hablado en la previa y ha hecho enfoque en el goleador inglés, quien volvió a tener minutos vs Chelsea tras una recuperación antes de lo esperado: “Está bien después de haber jugado 20 minutos contra el Chelsea. La semana ha sido buena, ha trabajado duro. Su ansiedad es anotar. Tiene hambre de gol", marcó.

FOTO: @StokeCity

En la previa del encuentro entre ambos, el director técnico de los Potters, Paul Lambert, se ha manifestado con lo siguiente: “Estamos en un momento que no le gusta a nadie pero es un club muy estable, es algo positivo desde ese punto de vista”. Por otro lado, señaló la dificultad de salvar al conjunto de Stoke: “Llegué faltando quince partidos, no es mucho tiempo para trabajar. Conozco algunos entrenadores que no les gusta los trabajos de media temporada. Se puede entender pero esto era una oportunidad para mí”, aclaró

eLa pegada del danés ante Chelsea. FOTO: @Spurs_ES

Los Spurs llegan con 64 puntos en la Premier League, mas del doble que su rival de turno por Premier League, se encuentran cuartos tras el Manchester City, Manchester United y el Liverpool(que tiene un partido más), peleando por seguir metiéndose en la siguiente edición de Champions League.

Tottenham visitará el bet365 Stadium luego de conseguir una gran remontada contra Chelsea, también de visita, por 1-3 rompiendo la dolorosa racha de 28 años en Stamford Bridge

Arsenal vs Stoke. FOTO: @StokeCity

Los Potters marchan decimonovenos con un total de 27 puntos en la Premier League y a tres puntos de salir de los puestos de descenso.

Stoke City llega tras perder de visita 3-0 con Arsenal en el Emirates Stadium