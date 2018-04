Calderón: "Ahora es el momento de estar a muerte con el equipo"

Google Plus

Antonio Calderón analizó los partidos que ha dirigido contra el Sanse desde el banquillo del Fuenlabrada: "Los derbis siempre son muy complicados. Además, desde que estoy aquí, los partidos contra el Sanse han sido bastante ajustados. Conmigo al frente jugamos tres partidos la temporada pasada, dos de Copa Federación y uno de Liga, y este año hemos jugado la ida aquí. Ahora vamos allí y hay muchos futbolistas que tienen pasado azul, las aficiones están más cerca y eso hace siempre los partidos mucho más atractivos. Será un partido complicado como son todos los derbis."

El Sanse, además, no ha perdido en casa en 2018 y ha sacado diez de los últimos doce puntos que ha disputado: "Esperamos un rival en muy buena forma. Está siendo muy fiable como local, apenas ha concedido goles en los últimos partidos y ha conseguido bastantes victorias. El cambio de técnico parece que le ha dado aire y creo que van a terminar la campaña fuertes, buscando un puesto en la Copa del Rey. Es un rival muy serio en defensa, agresivo y con futbolistas de calidad en el medio y rápidos y llegadores arriba."

También ha contado cómo va evolucionando la enfermería azulona: "Mikel Iribas esta aún descartado y Cristóbal está bastante mejor, está entrenando al margen del grupo para no recaer. Esperamos que llegue, pero tenemos que esperar, quedan un par de días para el partido."

Marcos Gullón fue posiblemente el mejor del partido frente al Valladolid B. Esto opina Calderón sobre lo que aporta al equipo: "Sin duda era lo que necesitábamos. En la primera vuelta hemos jugado con dos jugadores en medio campo que se posicionaban bastante bien y desde enero se marcharon y no teníamos sustitutos. Hemos intentado adaptarnos, pero no teníamos los jugadores específicos. La entrada de Gullón nos ha dado tranquilidad al tener el balón y posicionamiento cuando no lo tenemos, algo vital en una categoría como Segunda B."

Después de nueve partidos sin conocer la victoria, el míster mandó un mensaje a su afición: "Vamos a dar todo por el equipo, tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien y conseguir la victoria. Ahora es el momento de tirar hacia delante, estar con el equipo y apoyarlo a muerte. Los jugadores están comprometidos con la causa y van a darlo todo."