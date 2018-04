Previa Stoke City - Tottenham: el descenso en juego

Google Plus

La zona de descenso está que arde y buen conocedor de ello es el Stoke City, obligado a puntuar esta fecha si quiere avivar sus opciones de mantener la categoría. Los rojiblancos han jugado un encuentro más que alguno de sus competidores y están a tres puntos del Crystal Palace, que marca la salvación. Por su parte, el Tottenham solo tiene que asegurar su posición de Champions League y tiene la mente puesta en las semifinales de FA Cup contra el Manchester United.

Problemas en defensa

El Stoke City es el equipo más goleado de la competición con 61 tantos encajados, un hándicap que tendrá que manejar en las seis jornadas que restan si desea continuar en la máxima división del fútbol inglés. Los Potters no ganan desde el 20 de enero, cuando lo hicieron en su estadio frente al Huddersfield Town (2-0). El último encuentro fue un 3-0 a favor del Arsenal, que resolvió la papeleta en la segunda parte. En el bet365 Stadium, los dos últimos partidos también se cuentan por derrota, ante el Everton (1-2) y el Manchester City (0-2). Una victoria empataría al equipo de Paul Lambert con el Crystal Palace, a expensas de lo que hagan los Eagles en cancha del Bournemouth, con 30 unidades en la tabla.

El Stoke City lleva casi tres meses sin ganar en casa; el Tottenham, cuatro victorias seguidas lejos de Wembley

En cuanto al Tottenham, después del mal sabor de boca que dejó la eliminación en Champions League, la FA Cup es el principal objetivo a la par que sentenciar, al menos, el cuarto puesto. Los Spurs aventajan al Chelsea en ocho unidades y están a dos del Liverpool y cuatro del Manchester United. Por otro lado, la racha del conjunto de Pochettino lejos de Wembley es muy envidiable y es que no pierde desde el pasado 16 de diciembre, cuando lo hizo en el Etihad Stadium ante el Manchester City (4-1). Después de empatar en cinco salidas consecutivas, acumula cuatro victorias seguidas, incluyendo la última en Stamford Bridge por 1-3 en un duelo directo por decidir qué equipo se clasificaría a la Champions League y cual a la otra competición continental.

Antecedentes

Ambos equipos se han enfrentado en 93 ocasiones, con 26 victorias para el Stoke City y 47 para el Tottenham. No obstante, el primer encuentro, un 1 de febrero de 1896, cayó por 5-0 del lado Potter. Se enfrentaron durante muchos años en la League Two hasta años más tarde lo pudieron hacer en primera división.

El Stoke City no vence a los Spurs desde mayo de 2015 y el Tottenham ha vencido en los últimos cuatro enfrentamientos. En el primer partido de esta temporada, los de Pochettino se llevaron los tres puntos tras un contundente 5-1 en Wembley.

“Kane está trabajando duro”

La presencia del delantero inglés está entre algodones después de su reciente lesión aunque Pochettino confía en que pueda alinearlo de inicio. “Está bien después de haber jugado 20 minutos contra el Chelsea. La semana ha sido buena, ha trabajado duro”. Además, el técnico argentino habló sobre las ganas del futbolista de volver a celebrar un tanto. “Su expectación es anotar goles y tiene hambre de ello”, señaló.

“Me gusta como está organizado el club”

Con un margen muy estrecho de maniobra, Paul Lambert alabó el trabajo realizado en el Stoke City desde arriba aunque lamenta la situación deportiva. “Me encanta. Estamos en un momento que no le gusta a nadie pero es un club muy estable, es algo positivo desde ese punto de vista”. Por otro lado, señaló la dificultad de salvar al conjunto rojiblanco. “Llegué con 15 partidos restantes, no es mucho tiempo. Conozco algunos entrenadores que no les gusta los trabajos de media temporada. Se puede entender pero esto era una oportunidad para mí”, confesó.

Árbitro

Graham Scott dirigirá el encuentro y estará asistido en las bandas por Gary Beswick y Constantine Hatzidakis mientras que Andre Marriner hará las labores de cuarto colegiado. El veterano árbitro ha estado en partidos de League One, Championship o EFL Cup.

Por otro lado, ambos equipos han sido dirigidos por el mismo Scott. El recuerdo del Stoke City no es el mejor posible, un 0-3 ante el West Ham. Mejores memorias para los Spurs, que coincidieron en dos victorias: en Everton (0-3) y en casa ante el Southampton (5-2). Scott ha arbitrado 25 partidos en los que ha enseñado 60 cartulinas amarillas y cuatro rojas.

Convocatorias

La mejor noticia para el Stoke City es la vuelta de Kurt Zouma aunque otros futbolistas como Mame Diouf y Choupo-Moting no estarán disponibles por diversas lesiones.

En el Tottenham, la máxima y única preocupación es Harry Kane. Después de disputar unos minutos contra el Chelsea se espera que esté disponible mientras que Harry Winks es la única baja fija.

Posibles alineaciones