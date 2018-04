Unzué: “No es el último tren pero sí es un momento clave”

Google Plus

Juan Carlos Unzué salió a rueda de prensa este viernes para evaluarla situación del equipo y la suya personal antes de enfrentarse, este fin de semana en Balaídos al Sevilla. Un duelo de rivales directos en el que se juegan mucho más que tres puntos. El Sevilla, séptimo en la clasificación, supera al Celta en seis puntos y está metido a día de hoy en los puestos de acceso a la UEFA Europa League de la temporada que viene. Una posición en la que quiere estar el equipo gallego, por lo que tendrá el sábado que aprovechar una de las ocho balas que le quedan para llegar a esa ansiada séptima plaza.

Las primeras preguntas fueron relacionadas con el cómo creía que llagaba el Sevilla al partido tras el encuentro entre semana de Champions. Unzué descarta que los hispalenses opten por hacer rotaciones, “lo sorprendente sería que hiciese algunos cambios, si nos remitimos a lo que ha hecho”, ya que tienen una plantilla larga y con jugadores preparados para la máxima competición. Por lo que a su entender no va a afectar el resultado de la liga de campeones. Además añadió que “independientemente de que hagan más o menos cambios, la idea de juego no va a cambiar. Eso lo tengo claro”, por lo que se espera un Celta “agresivo y con ritmo”, que lidere la posesión y el peso del encuentro, intentando “evidenciar el cansancio que acumulan muchos de sus jugadores”.

Un estilo de juego que no va a modificar pese a la baja de Maxi Gómez, sancionado por acumulación de tarjetas. “La idea va a ser similar a lo que hemos hecho hasta ahora. Perdemos a un hombre, que cuando tenemos que jugar en largo, nos da la posibilidad de controlar esas jugadas y dar la pausa”, pero no influirá en el juego del equipo. Por lo que dio a entrever que seguirá con el esquema, dando la alternativa a Lucas Boyé como referencia arriba.

Sobre el temporal que está dejando mucha agua en toda Galicia también habló. Descartó que el campo pudiera verse afectado por la cantidad de agua que ha caído estos días, “aguantó fantásticamente. Espero que no nos condicione la forma de jugar. Tendría que caer lo que no ha caído en estos días y ha caído muchísimo”.

Emre Mor volvió a caerse de la convocatoria, al igual que el otro día ante el Athletic. “Emre no había venido porque su actitud y rendimiento no había estado al nivel del resto de compañeros y yo llevo a quien esté comprometidos por la causa. Ha reincidido estos días en la situación”. Una baja sensible ya que el turco se había hecho con el puesto de titular, siendo e mejor del equipo en los partidos que había disputado.

No adelantó ni quien iba a ser el dueño de la banda izquierda ante el Sevilla, ni quién ocupará la portería tras la recuperación de Rubén Blanco. “No voy a adelantar nada, quien se entera primero son los jugadores. En ningún caso mis jugadores saben quién va a jugar cuando vengo a rueda de prensa”. Por “respeto” a sus jugadores decidió no hablar más del tema.

Por último fue preguntado por su continuidad al frente del banquillo de los celestes. Una continuidad que, con los resultados del último mes, y la irregularidad mostrada a lo largo de toda la temporada, se antoja difícil. Remarcó que tiene un “contrato firmado con unas circunstancias que el club y yo sabemos”, unas exigencias que todo apunta a que es la clasificación europea. También señaló que está “ilusionado de conseguir lo máximo posible del grupo” y que “cuando acabe la temporada veremos dónde hemos quedado y qué sensaciones hay”.

Ve una plantilla preparada para el sprint final de la temporada donde “va a costar ganar. Al final todo está cercano y las presiones se sienten un poco más. Vamos a ver cómo manejamos las presiones unos y otros”. En enero llegó el punto álgido de la temporada, con varias victorias seguidas, un estado de forma que espera repetir porque necesitan “otro arreón de partidos ganados” para optar a la séptima plaza y a la clasificación europea para la temporada que viene.