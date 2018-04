Previa Real Zaragoza - SD Huesca: por volver a reinar en Aragón

Google Plus

La Romareda se volverá a vestir de gala para acoger de nuevo este sábado un derbi aragonés. El Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca llegan con la necesidad de sumar los tres puntos tras ganar y empatar sus últimos encuentros ante la Cultural Leonesa y Cádiz respectivamente. El conjunto maño tiene mayor urgencia en conseguir la victoria ya que llega al choque en una posición inferior a los oscenses. Sin embargo, son los altoaragoneses son quienes llegan en peor forma y dinámica, al no haber cosechado ninguna victoria en los seis últimos partidos.

La Sociedad Deportiva Huesca está cuajando una sensacional campaña gracias a la unión de todo el equipo, formando así un bloque indivisible. La veteranía de jugadores como Camacho y Carlos David, que no disponen prácticamente de minutos pero ayudan y aconsejan a sus compañeros jóvenes y novatos como Chimy y Cucho hacen que el Huesca sea uno de los equipos más versátiles de toda la categoría de plata. Además, apenas se ha notado la marcha de Anquela al Oviedo, pues a su llegada, “Rubi” encontró un equipo de características muy similares al de Anquela y con jugadores expertos en la categoría y otros jóvenes con mucha hambre.

Por su parte, el Real Zaragoza busca continuar sumando de tres en tres como ya viene haciendo desde muchas jornadas atrás, con la excepción de la caída frente al filial hispalense. El fútbol no fue del todo justo con el conjunto maño a principio de la presente campaña, pero justo después del parón invernal, los pupilos de Natxo González comenzaron a cosechar una sucesión de victorias que ha conseguido alzar al Real Zaragoza hasta los puestos de playoff. En estas últimas jornadas el equipo no está en tan buena forma física ya que prácticamente los mismos once jugadores se han exprimido al máximo estos tres últimos meses y eso pasa factura.

Ninguno de los dos equipos estará solo

1.700 fueron las entradas que viajaron de la capital aragonesa hacia el norte de la misma región para la afición oscense. Y la respuesta de estos fue mucho mayor de la esperada: se formaron filas descomunales y en el primer día se vendieron 1.653 entradas.

Pero la respuesta de la afición blanquilla ha sido aún mayor. El primer día, 2.800 entradas salieron de las oficinas zaragocistas. Lo más sorprendente llegó el martes, cuando se vendieron cerca de 4.000 entradas. A día de hoy solamente quedan entradas en Tribuna Preferencia Central (45 euros) y Tribuna cubierta (50 euros) y se prevé que La Romareda esté llena como en aquellas noches de Europa.

La afición maña ha acordado en reunirse desde las 16:15 en la Calle Luis Bermejo (entrada de jugadores) para recibir y animar a su equipo ya antes del partido. La convocatoria ha corrido por las redes sociales como la pólvora y se espera una gran afluencia de masas.

Los aragoneses están ansiosos por ver el derbi más importante de la historia de su región entre dos equipos de la tierra que aspiran a ascender a la máxima categoría nacional, un hecho que sería histórico y que nunca ha sucedido. Pese a que a muchos aragoneses no les guste llamarlo derbi, esto es así. Es un partido con una rivalidad territorial máxima donde ambos equipos luchan por lo mismo. Lo que seguro no será es una fiesta, ya que uno de los dos equipos saldrá damnificado del encuentro y por tanto su afición no estará contenta. Esperamos que ambas aficiones animen a sus equipos con respeto y sin violencia y que reine la cordura y la educación.

Convocatorias

Ni Natxo González ni Rubí han hecho oficiales, por el momento, sus convocatorias para el partido de mañana.

Precedentes

El Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca se han enfrentado un total de dieciséis veces desde el primer enfrentamiento en la 1932-1933. El primer enfrentamiento en Segunda División se produjo en la Nochevieja de 1950 cuando los maños se impusieron a los altoaragoneses por tres a cero en el antiguo campo de Torrero. Hasta la fecha ha habido nueve derbis aragoneses en Segunda División, de los cuales el Real Zaragoza se impuso en cuatro ocasiones, dos de ellas el curso pasado, empató en tres encuentros y perdió en dos ocasiones, ambas lejos de su casa. La única derrota del Real Zaragoza ante la Sociedad Deportiva Huesca hasta este curso se produjo en la 31ª jornada en la vuelta de aquel primer enfrentamiento en segunda de la temporada 1950-1951. Sin embargo, los altoaragoneses derrotaron a los maños en el partido de ida de la presente campaña.

En el torneo del KO se han encontrado en dos eliminatorias, en ambas ocasiones pasó el Real Zaragoza y en la temporada 1985-1986 consiguieron los maños llevarse la Copa del Rey tras vencer al Fútbol Club Barcelona en la final disputada en el Vicente Calderón. Se enfrentaron también en Tercera División los dos equipos aragoneses, con dos victorias para los maños en la 1932-1933 y dos empates en la 1948-1949.

En el último partido en El Alcoraz fue protagonista la apatía y desgana de los jugadores blanquillos que cuajaron uno de los peores partidos, si no el peor, de toda la temporada. Tampoco estuvo acertado Natxo González, ni en el once ni en las sustituciones.

Posibles onces