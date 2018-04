Previa CD Lealtad - Racing de Santander: urgencia y esperanza en un mismo partido

Google Plus

Arranca una nueva jornada en uno de los peores grupos, en cuanto a físico y a intensidad, de toda la Segunda División B, siendo nada más y nada menos que el Grupo II. Como cada fin de semana, los aficionados del fútbol modesto podrán disfrutar de emoción y, sobre todo, de un choque con aromas de fútbol ‘vintage’ como se podría calificar. Entre ellos, el Club Deportivo Lealtad – Racing de Santander del próximo domingo a las 17:30 horas. Cuando dos conjuntos con objetivos opuestos se enfrentan, el ‘show’ está asegurado.

Tres puntos que pueden decir mucho

No es ningún secreto que el Racing de Santander no atraviesa su mejor momento histórico, pues es una realidad. Varios años en Segunda División B para un club de este calibre deja abierto un debate sobre si esta es la categoría que merece el equipo, pero los racinguistas no quieren dejar ese abierto y por eso irán a luchar contra bien y marea, como la que custodia Cantabria, para poder dar un golpe sobre la mesa y devolver al equipo a la gloria.

Tal vez, y solo tal vez, esta no sea su mejor temporada desde que desgraciadamente compiten en la división de bronce ya que ocupan la cuarta posición que les permite disputar los PlayOff de ascenso. Eso sí, la victoria del pasado fin de semana en su feudo ante el Caudal Deportivo les de un plus de motivación y deja mejores sensaciones que en encuentros anteriores.

Su cita de este domingo, ante uno de los equipos que se juega la vida por mantener la categoría, es una de las mejores oportunidades para acercarles a los puestos más altos de la clasificación y poder confirmar si el proyecto de este año tiene sus frutos tras los desastres en determinadas jornadas. Para tal encuentro, Carlos Pouso, técnico del Racing no podrá contar con Granero por lesión ni con Antonio Tomás y César Díaz, quienes tienen que cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Tres puntos como el comer

El Club Deportivo Lealtad de Roberto Aguirre está pasando por pésimos momentos en esta nueva campaña en la división de bronce. Desde el inicio de temporada, Roberto Aguirre solo ha conseguir ganar en cinco ocasiones, casi todas de ellas al principio de temporada, y solo consiguieron nueve empates que de nada les sirve actualmente. Si se debe de sacar un dato positivo de todo esto es que, otra campaña más, son mejor equipo de local que de visitante, pero, puesto en práctica, apenas se consiguen ver diferencias.

También es necesario mencionar que el club ‘maliayo’ sacó un comunicado oficial en su ‘twitter’ explicando que, para este encuentro, ningún carnet de socio de la presente temporada tendrá validez, por lo que todo aquel socio que acuda al campo deberá retirar una entrada en las taquillas del propio campo. En los días previos al partido también se instalará, al igual que la pasada temporada, una grada supletoria extra para la afición verdiblanca puesto que se estima una presencia de alrededor de 1000 cántabros que animarán y se dejarán la garganta por su equipo y Les Caleyes no dispone de unas gradas para tal cantidad de aficionados.

Hermandad y buen fútbol

Se espera que, tanto la afición local como la visitante, llenen el campo para que se pueda crear un ambiente de buena hermandad entre ambos clubes, empezaba allá por 2016, y sobre todo que la gente allí presente disfrute del buen fútbol que intentarán desplegar ambos conjuntos. Prueba de ello es que en las entradas se puede leer “amigos desde 2016” y por redes sociales ya interactuaron las cuentas oficiales de los clubes con mensajes motivadores de cara al recibimiento y estancia de los aficionados visitantes.

Posibles onces

CD Lealtad: Tejero; Héctor Galiano; Omar Hernández; Keko Roza; Medori; Rodri; Méndi; Álex Cruz; Agus Portu; Chema Moreno; Jorge Fernández.

Racing de Santander: Crespo; Gurdiel; Gonzalo; Gándara; Castañeda; Sergio Ruiz; Quique; Rivero; Óscar; Género; Aquino; Borja Lázaro.