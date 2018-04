Previa Real Salt Lake – Vancouver Whitecaps FC: a por los PlayOff´s

Google Plus

A priori este enfrentamiento podría ser fácilmente un duelo entre equipos que se encontrasen peleando por puestos de PlayOff´s, pero a estas alturas de la temporada, ambos están buscando dar con la tecla que haga al equipo funcionar. Por ello, buscar la victoria es el objetivo de ambos equipos para intentar consolidarse en los puestos de privilegio.

El conjunto local quiere volver a conseguir los tres puntos, ya que hasta el momento sólo ha logrado la victoria en una ocasión. Esta fue en su estadio y si quieren convertir el ‘Rio T’ en un lugar en el que sea difícil conseguir puntos, deben comenzar en el día de hoy.

El equipo canadiense, a pesar de no haber terminado de manera exitosa la pasada temporada, llevan una serie de resultados positivos y sobre todo una mejoría en su juego, que les hace tener confianza de cara a este año. En este partido tratarán de aprovechar las dudas que ha dejado su rival en este inicio continuar con su buena racha.

Un ‘Rio T’ inexpugnable

El Real Salt Lake quiere revertir la situación en la que se encuentra. En una temporada que se esperaba que tuviese un mejor comienzo, los resultados no están ayudando. Pero a diferencia de otros equipos que se encuentran en una situación muy similar, las urgencias en los ‘Royals’ no han aparecido hasta el momento. El pasado año realizaron un gran final de temporada que les dejó a las puertas de los PlayOff´s, y ese es el camino que el equipo debe encontrar.

Apenas han realizado variaciones en su equipo. Manteniendo a gran parte de la plantilla, es cuestión de partidos que los de Mike Petke comiencen de nuevo a ganar. Comenzar esta mejoría en su estadio es algo vital, ya que mantener una buena racha de resultados como local, les puede hacer dar un paso muy importante para el objetivo final. Hasta el momento, los dos partidos disputados en el Rio Tinto han extrapolado dos resultados muy diferentes, siendo el primero de ellos una goleada recibida frente a un equipo recién formado como LAFC y el segundo, una importante victoria ante un equipo en gran estado de forma como New York Red Bulls

Para este encuentro habrá un futbolista que tendrá que echarse a la espalda toda la ofensiva del equipo local. Albert Rúsnak ha sido una de las mejores incorporaciones del equipo en los últimos años, dando un giro radical en el ataque. En la actual temporada se mantiene siendo el jugador más completo, y hasta el momento ha conseguido anotar un gol y conceder una asistencia.

Para este enfrentamiento, los locales tienen tres bajas aseguradas. Tony Beltran es el que tiene mayor tiempo de recuperación, ya que recientemente pasó por una cirugía para tratar su lesión en la rodilla derecha. Los otros dos jugadores que están fuera por lesiones también en la rodilla son Taylor Peay y Jordan Allen.

Mantener la racha

El Vancouver Whitecaps está siendo una de las sorpresas positivas de este inicio de temporada. La clara dinámica ascendente que ha llevado el equipo desde el final de la pasada campaña (a pesar de caer en semifinales de conferencia), los pone como uno de los claros favoritos desde el inicio para clasificar para PlayOff´s, y porque no campeón de la MLS. Es el único equipo de la región de Cascadia que no ha logrado levantar la MLS Cup, y el conseguirlo se ha convertido en una quimera que esperan superar. El mantener también a la columna vertebral del equipo ha sido uno de los puntos a favor para conseguir su objetivo.

Lo más destacable y en lo que se tiene que agarrar el conjunto canadiense, es que a pesar a pesar de algunos cambios en el equipo y la ausencia de jugadores importantes del pasado año, han llegado otros que en poco tiempo han llenado ese vacío dejado. Futbolistas como Kei Kamara o Efraín Juárez han logrado amoldarse al juego de su nuevo equipo y esta rapidez es lo que ha hecho que los resultados lleguen tan temprano. Todos estos factores mantienen al equipo con un juego muy similar al del pasado año y con ello, las victorias se han llegado desde el inicio.

Uno de los futbolistas que mayor impacto está teniendo en los ‘Caps’ desde su llegada es el mexicano Efraín Juárez. El centrocampista pronto se hizo con uno de los roles de líder en el terreno de juego, convirtiéndose además en una prolongación del entrenador. Con su experiencia ha conseguido darle solidez al juego de su equipo, proponiéndoles como uno de los mejores de la competición en este inicio.

Los canadienses únicamente tendrán una ausencia. Esta será la del veterano defensor Sean Franklin que sufre una lesión en el cuádriceps.

Real Ganador

Este enfrentamiento entre ambos equipos se ha dado en un total de nueve ocasiones, con un claro favoritismo local. Real Salt Lake consiguió la victoria en cinco de esas ocasiones, mientras que su rival en una. El resto de los partidos finalizó con empate.

El último partido disputado entre ambos equipos en territorio de las ‘Montañas Rocosas’ fue hace poco más de un año y significó la primera victoria de por aquel entonces, nuevo entrenador de los ‘Royals’, Mike Petke. En ese encuentro, Albert Rúsnak fue el claro protagonista con un el primer gol del partido y con dos asistencias en los siguientes, que sirvieron para dar la victoria a los locales. En la primera mitad, Real Salt Lake tuvo una gran cantidad de ocasiones, todas ellas de Plata, pero el ‘pequeño’ delantero no consiguió estar acertado en la definición. En la segunda mitad, bajó una terrible nevada, apareció la figura del jugador eslovaco para dar una clase magistral de fútbol.

Arbitrará Marcos DeOliveira

Este partido se disputará en el Rio Tinto Stadium. Fue inaugurado en la temporada 2008 con una capacidad para 20.213 espectadores. La ceremonia inaugural del estadio fue un evento al que acudieron las plantillas de Real Salt Lake y del Real Madrid (aprovechando un tour de los españoles por tierras americanas). Además del conjunto ‘emelesero’, a partir de este año compartirán terreno de juego con el recién creado equipo de la NWSL, Utah Royal FC. Uno de los primeros eventos importantes que se celebró fue el MLS All-Star 2009 en donde el combinado de estrellas se enfrento al Everton FC, donde el conjunto inglés logró ganar el encuentro desde el lanzamiento de la pena máxima.

El colegiado de este encuentro será el estadounidense de origen brasileño, Marcos DeOliveira. El árbitro lleva pocos años en la MLS y esto le ha llevado a dirigir poco más de una veintena de partidos en la competición. Hasta el momento entraba en el roster de cuartos árbitros, aunque en este año se espera que tenga mayor protagonismo. Su debut se dio en un partido en 2014 que enfrentó a Chicago Fire con Portland Timbers.

Equipaciones

Manuel Vaquero

