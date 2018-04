Steiner: "Con suerte, tendremos una carrera impecable"

Google Plus

Guenther Steiner estuvo presente en la rueda de prensa oficial de jefes de equipo que organiza la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) cada viernes tras los primeros entrenamientos libres de Baréin. En ella tuvo que lidiar con las preguntas sobre ese límite de legalidad que tiene el Haas de 2018.

En los primeros libres Romain Grosjean fue sexto, a Steiner le preguntaron si esto le devolvía a la realidad y les hacía olvidar Australia: “Será de ayuda. Mantiene la moral con los muchachos, por la decepción de Australia. Pero, de nuevo, FP1 no significa mucho. Espero que continuemos en FP2, FP3 y clasificación. Y luego, con suerte tendremos una carrera impecable”.

Tras Australia, Steiner habló con sus chicos, esto les dijo: “Dijimos que 'estas cosas pueden pasar; no deberían suceder, todos sabemos eso'. No tienes que vencer a nadie; todos se sienten mal por eso. Nadie hace esto intencionalmente. Fue una serie de cosas que salieron mal y simplemente sucedió en una carrera y cuando estábamos en una buena posición. Pero siempre tienes que sacar lo positivo. Aprendemos, parece que tenemos un buen auto, solo tenemos que seguir presionando y estaremos bien el resto del año”, continuaba.

Sobre la reglamentación que ha sacado Liberty Media a la luz sobre 2021, el de Haas dijo: “Estamos buscando lo positivo después de nuestra reunión. La presentación fue bien. Por supuesto, todos se van y vuelven con preguntas, pero creo que estamos en el punto dónde tenemos que cambiar algo para atraer a la gente, para atraer a nuevos fanáticos, hacer lo que tenemos que hacer para que el deporte sea líder en el mundo”.

Sobre su relación con Ferrari, si seguirán con ellos o no, Steiner dice: “Estábamos esperando esta propuesta de Liberty Media. Y luego decidimos qué vamos a hacer en el futuro. Todavía no hemos tomado esta decisión, qué vamos a hacer, pero, por supuesto, parece estar funcionando y no veo ningún sentido hacerlo diferente en este momento. Tan pronto como tengamos eso, tomaremos una decisión en los meses posteriores”.

Y sobre su socio, Ferrari, cree que permanecerán en el deporte: “No puedo hablar por Ferrari, así que creo que debemos preguntarle al Dr. Marchionne, pero creo que sí... Marchionne no estuvo presente, nadie hizo ningún comentario si se unirían o no. Espero que sigan a bordo, obviamente, porque Ferrari es una gran parte de la Fórmula Uno. Espero que todos sigan a bordo porque creo que tienen diez buenos equipos en este momento y deberíamos tratar de trabajar juntos para que siga así”, finalizando así su intervención.