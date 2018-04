Danilo Petrucci: "Habrá que esperar hasta Jerez para ver qué pasa"

Uno de los temas que esta en boca de gran parte de los equipos de MotoGP es el mercado de fichajes. Tras la continuidad de la mayor parte de los pilotos oficiales tan solo queda una incógnita por resolver: Ducati. Con Lorenzo y Dovizioso bloqueando el mercado a la espera de sus decisiones y las de Ducati, el resto de pilotos se mantienen expectantes.

Uno de ellos es el italiano Danilo Petrucci cuyo sueño para la próxima temporada es el de vestirse completamente de rojo en el equipo oficial. Si bien para encontrar un asiento en el equipo oficial dependería en todo caso de la salida de al menos uno de los dos actuales pilotos de la marca.

El italiano afirma que apurará sus opciones para vestirse completamente de rojo el año que viene, aunque cree que es pronto para tomar decisiones.

"No he conversado con nadie aún", desvela Petrux. "Es agradable lo que dicen. Por ahora estoy tratando de hacerlo bien en pista y luego usaré todas mis cartas. Si son suficientes para ir a un equipo de fábrica, está bien. En caso contrario no puedo meterme ideas en la cabeza de cosas que no dependen solo de mí".

"Habrá que esperar a Jerez al menos para entender algo, porque hacer balance después de una sola carrera es complicado. Quiero poner en dificultades para la mayor cantidad de gente posible", añade.

Petrucci arrancó la temporada luchando en el grupo de cabeza y terminando en quinta posición, un resultado que engrosa su currículum a la hora de hablar con un equipo de fábrica.

"Después de Qatar acabamos muy contentos. Un resultado entre los cinco primeros siempre es bueno, aunque esperábamos algo más. Al final sumamos unos puntos importantes y hacia dos o tres años que no terminábamos la carrera de Qatar, pese a que es una pista que siempre me ha gustado. Este año parece que lo pusimos todo en orden y tanto el equipo como tenemos muy poco que perder".

Después de probar en Jerez, el de Pramac espera continuar en la buena línea en Termas, un circuito que reconoce que se adapta a su estilo.

"Está pista me gusta, Austin un poco menos. Pero no puedo hacer previsiones porque no sabemos con qué neumáticos vamos a correr", concluye.