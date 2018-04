Jagoba Arrasate: "La afición desplazada es un plus para nosotros y una responsabilidad"

Jagoba Arrasate ha comparecido en la mañana de hoy viernes ante los medios de comunicación en la previa del importantísimo duelo que enfrentará a su equipo contra la Agrupación Deportiva Alcorcón mañana sábado. El Numancia viaja a la localidad madrileña tras haber conseguido el objetivo de la permanencia, ganando el pasado sábado al Córdoba en Los Pajaritos. El entrenador rojillo se ha mostrado ambicioso "ahora mismo no firmo el empate" ha indicado.

A mejorar como visitantes

La mala dinámica como visitante ha sido una de las constantes en el club soriano durante esta temporada. La solidez como locales no se ha podido ver reflejada en los encuentros a domicilio, algo que ha pasado factura en la clasificación, saliendo de los puestos de promoción. "Es verdad que estamos sacando un montón de puntos en casa pero para meternos de lleno necesitamos una victoria fuera y a ver si es mañana" ha comentado Arrasate, añadiendo que "hay que hacer un buen partido, acercándonos a nuestra mejor versión" para conseguir los tres puntos.

Más de quinientos aficionados rojillos



El partido, se disputará con una buena presencia soriana en el estadio de Santo Domingo, algo que en palabras del propio técnico "es un plus para el equipo". El Numancia tiene que mejorar sus registros a domicilio ya que "con lo de casa está sirviendo para estar ahí pero no para meterse en puestos de privilegio" tal y como ha declarado Jagoba Arrasate.

De todas formas, el míster ha querido restarle importancia al encuentro ya que, se gane o se pierda "quedarán más partidos por ganar". Al ser preguntado por su rival, el entrenador vasco se ha deshecho en elogios como viene siendo habitual, "es un rival que intenta jugar al fútbol, tiene buena organización defensiva y en su campo potencia más sus virtudes". Asimismo, Arrasate no ha querido poner como excusa las numerosas bajas del Numancia: Julio Álvarez, Luis Valcarce, Markel Etxeberría, Manu del Moral, Dani Nieto y Alí. El técnico ha asegurado que sacará "un once competitivo como siempre".



El lateral izquierdo Saúl será de la partida pese a no haber completado "una semana ideal", aunque se esperará a mañana para confirmar la noticia. Arrasate ha querido poner énfasis en ser contundentes en ambas áreas para sacar un resultado positivo ante el Alcorcón, siendo esto más importante que "el juego de mediocentro". Por último, ha resaltado que "hay que ser muy fuerte mentalmente para estar en esa pelea del Playoff hasta el final de temporada" ya que "cada semana cambian las posiciones".