Análisis del rival: Atlético de Madrid, el derbi del subcampeonato

Google Plus

Es difícil describir al Atlético de Madrid. Merengues y colchoneros han estado siempre enfrentados para demostrar quién manda en la capital y cuesta decir algo que no se sepa, puesto que la mayoría de los madridistas y de los aficionados del fútbol en general están pendientes de los movimientos de uno de los clubes más importantes del mundo, un club que ha demostrado que está dispuesto a competir y a no bajar los brazos nunca, el Atlético de Madrid. No obstante, es interesante hacer un repaso a la actual temporada del Atlético para saber cómo llegan los pupilos de Simeone al tan esperado derbi.

En Liga, por encima

En primer lugar, cabe destacar la gran campaña que está llevando el conjunto rojiblanco en competición liguera. Es segundo, con 67 puntos, con una diferencia de cuatro puntos sobre el Real Madrid, dato significativo y que aporta aún más relevancia al derbi, ya que la lucha por el segundo puesto es el único objetivo que persigue Zidane para final de temporada en lo que respecta a este trofeo.

Sus estadísticas son para admirar. Los hombres de Simeone solo han perdido en tres ocasiones, ninguna de ellas jugando como local, sumando un total de 50 goles a favor y 14 en contra. Con esos números, es comprensible lo mucho que se habla de la defensa que plantea en cada choque el técnico argentino. De hecho, de las treinta jornadas que van de competición, han dejado la portería a cero en 19 partidos. Casi nada.

Oblak, uno de los mejores porteros del mundo. Foto: Daniel Nieto - VAVEL

En el punto de mira está, cómo no, Antoine Griezmann que, junto con Diego Costa, forman un peligro del que tendrá que estar muy atenta la zaga madridista. El último derbi coincidió con el primero en el nuevo Wanda Metropolitano y acabó con 0-0, aunque el último en el Bernabéu le trae buenos recuerdos al conjunto blanco ya que le permitió alcanzar la final de Cardiff que le llevó a la duodécima.

En Champions, un fracaso

Dos semifinales y dos finales de Copa de Europa alcanzadas por el ente rojiblanco en los últimos años han puesto las expectativas muy altas en su afición y, con la inesperada caída en fase de grupos de la presente campaña que a su vez les trasladó a la Europa League, un cierto sector de sus seguidores quedaron algo descontentos con el rendimiento de sus jugadores. ¿Cuáles son las razones de ese bajón?

Bien es cierto que el Atlético de Madrid se está empleando muy bien este año para acabar lo más alto posible en la tabla y que sus rivales en Champions fueron superiores (Roma y Chelsea). Esa podría ser una de las causas de la pronta eliminación, el descuido de una competición por la concentración en otra. Aún con esa vuelta a la UEFA Europa League, los colchoneros no merecen ningún tipo de desprestigio puesto que su posición en la clasificación da buena fe de lo competitivo que es.

Su transcurso por la Europa League le ha ido bien por el momento: pasó por encima del Copenhague y del Lokomotiv de Moscú. Hoy en día se encuentra en cuartos de final, habiendo vencido en la ida al Sporting de Portugal por 2-0. Ya solo queda esperar la vuelta para cumplir con su objetivo y pasar a semifinales sin muchas complicaciones, ya que el resultado del Wanda dejó los deberes hechos.

En Copa, más de lo mismo

Tampoco tuvo suerte el conjunto de Simeone en lo que respecta a la Copa del Rey. Los del Metropolitano llegaron a los cuartos de final para enfrentarse a un Sevilla que parecía lanzado a la final. Así las cosas, la ida, con un resultado de 1-2 en el Wanda a favor de los sevillistas, dejó en bandeja a los de Nervión el pase a la semifinal que acabaron certificando con un 3-1 en el Sánchez Pizjuán. Otro fracaso más que tal vez no se esperaba la afición, pero que acabaron asumiendo.

Un derbi algo menos llamativo

Quizás estemos ante uno de los derbis que menos expectación ha creado: es verdad que en liga ambos se están jugando el segundo puesto, pero es una competición en la que ambos ya no tienen prácticamente nada que hacer en lo que respecta al título y lo único que ha quedado en juego es el honor, como siempre. Sin embargo, el derbi siempre será un partido especial. Un partido por el que todos sus jugadores darán todo para ganar, sean cuales sean las circunstancias. Veremos qué nos depara el choque del domingo.