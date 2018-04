Andrea Dovizioso: "Estoy contento con ser el pilar de Ducati"

A principios de temporada, 2018 iba a ser el año en el que la mayoría de los pilotos de la categoría reina terminaban sus contratos con sus respectivos equipos. Las renovaciones empezaron pronto, Yamaha dio el primer paso renovando a Maverick Viñales y Valentino Rossi y Honda ya ha renovado a Marc Márquez. El foco ahora se centra en la posible renovación de Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso con Ducati.

En el caso de Andrea Dovizioso resulta sorprendente que la marca italiana aún no le haya hecho una oferta o haya cerrado ya su renovación. Hace tan solo un año, Dovi era visto como el compañero de equipo de Jorge Lorenzo, para pasar a ser el elemento central del proyecto de Ducati en la categoría reina. Durante la pasada temporada, consiguió seis victorias en el campeonato y peleó por el título hasta la última carrera, y ésta la ha inaugurado desde lo más alto del podio.

Dovizioso ha reconocido que aún no le han hecho una oferta pero tampoco ahonda en las razones por las que ésta aún no se ha producido. “No me preguntéis a mí sobre porqué aún no me han hecho la oferta; tendrán sus razones. Normalmente soy muy transparente y digo lo que pienso, pero esta vez me lo guardo”, ha declarado el piloto italiano. “Cada uno tiene en su cabeza lo que cree que es justo. Los matrimonios se hacen a partir del diálogo entre las dos partes; de modo que cuando llegue el momento de hablar de detalles, veremos”.

FOTO: Marc González VAVEL

El piloto de Forli reconoce estar muy contento con el hecho de ser el elemento central de Ducati, y más después de las dificultades por las que pasó durante anteriores temporadas. “Estoy contento de ser el pilar fundamental de Ducati; ese era mi objetivo. Con tantas dificultades como hemos pasado, haberme convertido en el piloto sobre el que esta marca quiere poner toda su fe, me da una gran satisfacción. En el pasado eso no ocurría”, ha señalado Dovizioso.

En el caso de renovar a Andrea Dovizioso, Ducati tendría que aumentar el salario base del piloto italiano, que actualmente ronda el millón y medio de euros, muy alejados de los más de doce millones que recibe su compañero de equipo.