Bezzecchi por la mañana, Bastianini por la tarde en los primeros libres en Argentina

La categoría de Moto3 estrena la pista argentina de Termas de Río Hondo para esta temporada con unas condiciones malas para los neumáticos. El polvo, la tierra, el nuevo asfaltado desde la curva 12 hasta el inicio de la cuatro y la lluvia acechante que hizo acto de presencia con unas gotas nada más ponerse el semáforo en verde, han hecho que los pilotos comenzaran con bastante inseguridad el primer contacto con el trazado, aunque al final ha sido entrenamiento en seco.

Marco Bezzecchi era el primero en salir con la noticia de que Albert Arenas, que ha completado 15 vueltas, y Tatsuki Suzuki habían sido declarados aptos para formar parte de esta segunda cita del mundial tras sus lesiones de Qatar. Más tarde, a 27 minutos del final, Jaume Masià tenía un susto yendo detrás de Arón Canet, que también tuvo un toque con Makar Yurchenko en la curva tres para luego tener un lance en la 13. Canet pasa la curva por delante del kazajo, pero se pasa de frenada y su rueda trasera toca la delantera de Yurchenko, yéndose ambos al suelo. Antes del FP2, Yurchenko le pidió disculpas al de Corbera por no apartarse cuando iba más rápido que él.

Bezzecchi lidera el primer libre junto a Norrodin y Bastianini. Jorge Martín y Canet, quinto y sexto, respectivamente; Ramírez, octavo; Masià, décimo octavo; y Alonso López y Arenas, 26º y 27º.

Ya durante la tarde, sin ningún atisbo de lluvia aunque sí nubes, las condiciones de la pista mejoraron tras haber pasado los pilotos de Moto2 y MotoGP. Había más goma y menos polvo que era el que provocaba el "efecto lija" que impedía a los pilotos de Moto3 hacer tandas largas para ver el ritmo. Ese efecto producía lo que se llama "graining", una degradación excesiva de la capa superficial de los neumáticos que forma pequeñas bolas de caucho que se quedan en el neumático creando la sensación de falta de agarre, y se suele dar en circuitos que no suelen ser usados y están sucios, como este de Termas de Río Hondo y el de Losail.

Sin embargo, tras tres tandas de pilotos soltando goma y limpiando la pista, casi todos los pilotos han podido mejorar los tiempos de la mañana. Lorenzo Dalla Porta tenía un toque con el dominador de la primera tanda, Bezzecchi a 23 minutos del final sin ninguna consecuencia, y ya una vez con la bandera a cuadros, Yurchenko protagonizaba de nuevo la sesión, cayéndose en la parte más técnica del circuito y quedándose la moto en mitad de la pista que, afortunadamente, no tuvo consecuencias tampoco.

A cinco minutos del final, 16 pilotos en grupo iban a por cascos rojos y a conseguir el mejor tiempo que hasta entonces lo mantenía el piloto local Gabriel Rodrigo, con un 1:51:112. Dalla Porta y Bastianini en dos ocasiones, bajaron ese tiempo hasta el 1:50:397 del segundo y haciendo doblete para el Leopard Racing junto a Arbolino. Bezzecchi dió el bajón de la primera hasta la vigésimo tercera plaza.

