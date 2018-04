Claire Williams: “El coche es nuestra mayor debilidad en este momento”

Claire Williams, jefa de equipo de Williams, estuvo presente en la rueda de prensa oficial que organiza la FIA. Los temas a tratar eran claros: esa nueva reglamentación de Liberty Media, la diferencia salarial entre hombres y mujeres y la temporada que le viene a Williams, puede ser difícil.

En primer lugar, repaso a Australia donde Sergey Sirotkin tuvo que abandonar por problemas en los frenos y Lance Stroll no acabó demasiado bien: “No fue nuestra mejor hora en Melbourne. Creo que hubiésemos esperado hacer algunos avances mayores en el delta de rendimiento a los principales, sin embargo, eso no ocurrió en Melbourne. Pero no estoy necesariamente convencida de que Melbourne sea particularmente representativo, espero que no lo sea. Ciertamente creemos que tenemos más rendimiento para extraer del automóvil y eso es lo que el equipo está trabajando en este momento”.

Claire admite que sabe en lo que fallan y que van a mejorarlo durante el año: “Conocemos las tres áreas clave de debilidad y solo debemos enfocarnos en ellas. El equipo necesita un buen lugar en el camino para asegurarse de que nuestras operaciones de carrera estén donde deben estar. Probablemente es el automóvil el que es nuestra mayor debilidad en este momento, por lo que todo el mundo en Grove está motivado para asegurarse de que traemos las actualizaciones que necesitamos llevar y que seguimos trabajando en ello. Esta es una temporada larga y debemos mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás”.

Williams valoró la diferencia salarial entre hombres y mujeres dentro de la F1, unos números que se han publicado esta semana: “La igualdad de género en Williams, y estoy hablando en nombre de nuestro equipo, es obviamente un problema que hemos estado examinando y abordando desde hace varios años. Creo que el informe que salió esta semana es engañoso. Puedo sentarme aquí con total transparencia, diciendo que a todas las mujeres de Williams se les paga por desempeñar los mismos roles que a los hombres. Creo que ese es el problema más importante que tenemos que abordar”, decía.

Sobre la Fórmula 1 a partir de 2021, dice: “Creo que todos esperamos cambios bajo nuestra nueva administración. Creo que, para un equipo como el nuestro, basado en lo que presentaron, fue un día extremadamente bueno para nosotros. Si Liberty / FOM hace todo lo que dicen que van a hacer, que presentaron esta mañana, entonces, desde nuestra perspectiva, sé que el futuro de Williams está a salvo”, opinaba contenta con lo que saben hasta ahora.

Williams opinó sobre el equipo Haas y su gran rendimiento este año: “Creo que Haas ha hecho un trabajo fantástico. Han entrado en el deporte y ahora son muy competitivos”, finalizaba.