AS Roma vs Fiorentina en vivo y en directo online en Serie A 2018

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido AS Roma vs Fiorentina en vivo, perteneciente a la 31ª jornada de la Serie A.

Michael Fabbri suele enseñar muchas tarjetas en sus partidos | Foto: Lega Serie A

El encargado de dirigir el partido AS Roma vs Fiorentina en vivo será Michael Fabbri. Nacido en Rávena en 1983 (34 años), es árbitro de Serie A desde 2013. Esta temporada ha arbitrado tres partidos de la Roma y todos han sido victorias para los giallorossi. Por otro lado, solo ha dirigido en una ocasión a la Fiorentina esta temporada. Fue en el empate a cero contra el Napoli correspondiente a la 16ª jornada. El resto del cuerpo arbitral estará formado por Luca Mondin y Rodolfo Di Vuolo (jueces de línea), y Piero Giacomelli (cuarto árbitro).

El Estadio Olímpico tiene 4 estrellas, la máxima categoría otorgada por la UEFA | Foto: AS Roma

El partido AS Roma vs Fiorentina en vivo se jugará en el Estadio Olímpico de Roma. Con una capacidad para 72.698 espectadores, el estadio de la capital italiana es uno de los templos del fútbol europeo.

Por parte de la Fiorentina, Milan Baldelj y Cyril Théréau no jugarán por sus respectivas lesiones.

En la Roma son bajas seguras Cengiz Ünder, Perotti y Karsdorp. Nainggolan sigue siendo duda. Eusebio Di Francesco ha confirmado que Defrel será titular.

Veretout se ha convertido en un jugador fundamental para la Fiorentina | Foto: Getty Images

Atentos en el partido AS Roma vs ACF Fiorentina en vivo a: Jordan Veretout, ACF Fiorentina. El mediocentro francés es la brújula de los viola. De su calidad depende la fluidez del juego del equipo toscano.

Dzeko es uno de los delanteros dominantes del fútbol italiano | Foto: Seasons Marcos

Atentos en el partido AS Roma vs Fiorentina en vivo a: Edin Dzeko, AS Roma. El delantero bosnio es la principal arma en ataque de los giallorossi. Con 14 goles, es el máximo goleador del equipo romano en la Serie A.

Stefano Pioli espera un partido de alta intensidad | Foto: ACF Fiorentina

Por otro lado, el entrenador de la Fiorentina, Stefano Pioli, prevé un partido difícil para su equipo: "Tendremos que ser capaces de resistir los embistes de la Roma".

Di Francesco quiere que su equipo anote más goles | Foto: AS Roma

El entrenador de la Roma, Eusebio Di Francesco, ha afirmado en la rueda de prensa previa al partido que el equipo debe concretar mejor sus ocasiones de gol: "Necesitamos ser más precisos frente a la portería rival. Vienen partidos contra equipos importantes y debemos mejorar nuestro porcentaje anotador".

Gerson anotó sus dos únicos goles en Italia contra la Fiorentina | Foto: AP

El último enfrentamiento entre ambos fue en el partido de la primera vuelta correspondiente a la 12ª jornada. El choque disputado en el Artemio Franchi de Florencia se lo llevó la Roma por 2-4. El joven futbolista brasileño, Gerson, anotó dos goles. De hecho, son sus únicos tantos hasta el momento en la Serie A.

Siendo dos clásicos del fútbol italiano, Roma y Fiorentina se han visto las caras hasta en 168 ocasiones. El balance es ligeramente favorable a la Roma: 57 victorias giallorossi, 52 para los viola, y 59 empates.

La Fiorentina llega al partido con una racha de cinco victorias consecutivas. Desde la trágica muerte del capitán Davide Astori, los viola no conocen la derrota. Un hecho que de seguro alegrará al capitano allá donde esté. La última victoria fue el pasado fin de semana frente al Udinese por 0-2. Actualmente ocupan la 9ª posición con 47 puntos.

Hasta el momento, no ha sido una buena semana para la Roma. El equipo de Di Francesco cayó por 4-1 frente al Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Pese a merecer más, los fallos defensivos condenaron a los giallorossi. Además, en su último partido de liga no pudieron pasar del 1-1 en Bolonia. La Roma ocupa la tercera posición con 60 puntos.