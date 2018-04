Nuevo período de venta de entradas de la final de Copa para el público en general

Después de cerrar el período de venta de entradas para la final de la Copa del Rey a los socios y ver que las inscripciones no se habían llenado ni mucho menos, el FC Barcelona ha decidido ofrecer al público en general los días 6,7 y 8 de abril entradas para dicho encuentro, que se disputará en el Wanda Metropolitano. El Club pondrá a disposición de los aficionados 2.500 localidades que no se decidirán mediante sorteo, por lo que los primeros 2.500 aficionados que vayan a taquilla serán los agraciados para presenciar el choque con el Sevilla.

Las entradas se deberán adquirir en la taquilla 15 del Camp Nou, aunque no se podrán recoger hasta el día antes (o el mismo día) de la final en Madrid, concretamente en el pabellón número 2 de IFEMA. Cada uno de los aficionados deberá recogerla allí junto con su Documento Nacional de Identidad (DNI), pues las entradas son nominales y no se podrán ceder ni a familiares, amigos u otras personas. Cualquier persona que vaya a recoger una entrada y no disponga de dicho documento no podrá obtenerla de ninguna de las maneras.

Cada aficionado podrá comprar únicamente una entrada, y obligatoriamente tendrá que ir a su nombre y dicha persona será la única que pueda ir a recogerla en la capital de España. Aunque se recojan en Madrid, la compra se efectuará en las taquillas del Camp Nou, por un precio que no es fijo y dependerá de la disponibilidad durante los días de venta.

La final, que se disputará el 21 de abril en el Wanda Metropolitano, aún no tiene derechos televisivos pues TV3 renunció a ofrecerla por los altos costes y Mediaset, empresa que tenía sus derechos en años anteriores, no se ha pronunciado. No se descarta que dicho partido sea ofrecido únicamente en canales de pago.