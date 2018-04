Previa Celta - Sevilla: Europa no debe peligrar

Google Plus

La recta final de la temporada está en su curso y pocas jornadas le quedan a la liga para definir en qué puesto ocupará cada equipo, pero de momento todo está muy incierto, sobretodo en el pelotón de equipos que buscan una plaza para jugar Europa League; y es que desde el quinto puesto hasta el décimo todo es posible, pues sólo le separan siete puntos para tan sólo dos plazas. Un reto que equipos como Sevilla y Villarreal están obligados a cumplir, pero Celta, Betis, Girona y Eibar están más que pendientes porque la ilusión de jugar una competición europea puede más que las obligaciones.

David Soria volverá a ser el portero titular del Sevilla en este partido El Sevilla, una vez aparcado el encuentro de cuartos de final de Champions League ante el Bayern Múnich, se tiene que pone el mono de trabajo si no quiere más sustos en liga. Una vez que los puestos de Champions League están más que perdidos, el club nervionense ha de centrarse con todas sus fuerzas en recuperar los puestos europeos por la vía de la liga, y no esperar a ganar la Copa del Rey ante el Barcelona para poder obtener la clasificación. Por ello, desde el club sabe de la importancia que es el partido de Balaídos, un tropiezo les alejaría de los puestos de Europa League, y no clasificarse para Europa sería un fiasco en el Sevilla.

Pero los de Montella saben que no lo tendrán nada fácil, el Celta es consciente de las debilidades del equipo andaluz en liga y quiere aprovecharse de ello. El conjunto gallego tiene ante sí una oportunidad de reengancharse a los puestos europeos si es capaz de ganarle al Sevilla. Una victoria supondría volver a ilusionarse por jugar competición europea, pues en sus filas hay grandes jugadores que bien merecen estar paseando su nombre por Europa. Balaídos decidirá si su equipo está capacitado para volver a jugar por un puesto europeo o si finalmente volverá a quedar en tierra de nadie.

La primera final se juega en Balaídos

Durante esta semana, varios jugadores del Sevilla han calificado este partido como una 'final' para los intereses del club. A pesar de que aún queda puntos por disputarse, los sevillistas saben que deben de centrarse en liga si no quieren pasar apuros a final de temporada. Una derrota supondría otro varapalo y cada vez sería más complicado volver a estar en puestos europeos, por ello, Montella y los suyos no quieren verse en esa posibilidad, sólo piensan en la victoria.

David Soria volverá a ser titular, como ya lo hizo en el partido de la primera vuelta. Foto: SevillaFC.

Incluso el propio técnico confiesa de la importancia que sería ganarle al Celta y dejar de lado las otras competiciones que se adentra el Sevilla: ''El equipo y el club están acostumbrados a jugar en Europa. Hay que pelearlo y tenemos dos vías: la de ganar la Copa y la Champions, y luego está la liga. Estamos peleando y lo haremos hasta el final''.

El míster declaró que con toda probabilidad David Soria volverá a ser el guardameta que defienda la portería sevillista tras el buen papel que hizo ante el Bayern Múnich. Quién sí está descartado para el partido es Gabriel Mercado y los ya habituales lesionados Corchia y Carole. Banega volverá a jugar tras no hacerlo el martes en Champions League, y Montella también podrá contar con la vuelta de Pablo Sarabia en liga, que tiene muchas posibilidades de jugar en un once inicial que el técnico italiano rotará usando titulares habituales con jugadores que no han tenido mucho protagonismo desde la llegada del italiano al Sevilla.

El Celta va a por la victoria con la ausencia de Maxi Gómez

El Celta no quiere repetir el resultado del partido de la temporada pasada ante el Sevilla, que sufrió con una goleada en contra por 0-3. Para ello, los de Unzué tienen un plan para frenar al equipo rival a base de lucha y entrega. Con varios días más que el Sevilla para preparar este encuentro, los vigueses apuestan a todo por este partido y así recuperar las sensaciones de estar luchando por algo más que estar en mitad de la tabla. Y es que el Celta quiere volver a la senda de la victoria después de tres partidos sin conseguir tres puntos, su última victoria fue ante Las Palmas y data de hace un mes, una racha negativa que quiere eliminar a costa de los andaluces.

Entrenamiento de esta semana del Celta. Foto: Celta de Vigo.

Pero para ganar, probablemente tendrá que luchar más que nunca, y es que los gallegos se han quedado sin Maxi Gómez para este encuentro, ya que vio su quinta tarjeta amarilla la semana pasada ante el Athletic Club y no podrá ser pareja de Iago Aspas en este partido, y eso que ambos forman una dupla maravillosa en este equipo, entre los dos han anotado 29 goles en total, más de la mitad que todo el equipo. A esta baja tan sensible se les une a las de Rubén Blanco y Mazán. Quién tampoco será de la partida es Emre Mor, que se ha quedado fuera de convocatoria por ''falta de actitud'' según el entrenador.

Datos y estadísticas

El árbitro que dirigirá el encuentro es del colegio catalán Javier Álvarez Izquierdo. El colegiado natural de Barcelona de 45 años cumple su décimo-segunda campaña en Primera División, y curiosamente será la primera vez en esta temporada que arbitre un partido del Sevilla. Sin embargo, será la segunda vez que lo haga ante el Celta, que ya dirigió la victoria del equipo vigués ante el Levante por 0-1.

Celta y Sevilla se han enfrentado hasta un total de 91 veces en Primera División. Atrás queda el amargo sufrimiento que ambos clubes sufrieron en el verano de 1995 cuando los dos estuvieron a punto de descender directamente a Segunda División B por impagos. Después llegaron alegrías en forma de Europa para ambos equipos levantando el vuelo.

En cuanto los resultados entre ambos equipos, el balance se lo lleva ligeramente el conjunto hispalense con un total de 42 victorias por 35 del Celta y 14 empates. El Sevilla no pierde contra el Celta desde el 20 de septiembre de 2015 en el Pizjuán, pero desde entonces, entre liga y Copa del Rey, los nervionenses llevan una racha positiva de tres victorias a favor y dos empates. El club andaluz va en búsqueda de la décima victoria en liga en territorio celtista para seguir aumentando esta racha positiva.

Posibles alineaciones